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Spor

Aziz Yıldırım'a 21 gün ceza

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a, 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

15 Mart 2013 09:17

PFDK, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle Aziz Yıldırım'a, 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Galatasaraylı Gökhan Zan ise 2 maç men cezası aldı.
 
Yıldırım, Fenerbahçe - Bursaspor karşılaşmasında yaşanan olaylarla ilgili PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK, Aziz Yıldırım'a verilecek cezayı karara bağladı.

Aziz Yıldırım, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle, 21 gün hak mahrumiyeti ve 21 bin lira para cezasına çarptırıldı.


Gölhan Zan'a 2 maç men


Kurul ayrıca, Gençlerbirliği karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan'a da rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.

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