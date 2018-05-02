Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planladığı iddia edildi.

Bu sezon özellikle Boluspor ile oynanan ve 6-2 kaybedilen hazırlık maçında gençlerin performansının oldukça kötü olmasından dolayı harekete geçen Aziz Yıldırım, alt yapıdan çıkan genç oyuncuların gelişmesi için TFF 2. Lig'de kulüp satın almayı planlıyor.

FutbolArena'nın haberine göre Fenerbahçe kulübü yeni sezondan itibaren alt yapıya ağırlık vererek, buradaki genç oyuncuların gelişimine önem vermek amacıyla kulüp satın almayı planlıyor. Başkan Aziz Yıldırım, TFF 2. Lig'de bir kulüp satın alarak alt yapıdan çıkan oyuncuların burada forma giyerek gelişmesini hedefliyor.