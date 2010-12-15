-AZİZ YILDIRIM TBMM KOMİSYONU'NDA KONUŞTU TBMM (A.A) - 15.12.2010 - Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüplerin dernekler yasasına göre yönetildiğini belirterek, ''Bu kanuna göre yönetilirse işler çok zor. Kulüpler Spor Yasası bir an önce çıkarılmalıdır'' dedi. ''Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'', AK Parti İstanbul Milletvekili Nazım Ekren başkanlığında toplandı. Komisyona bugün Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım, başkan yardımcısı Göksel Gümüşdağ ve yönetim kurulu üyesi avukat Şekip Mosturoğlu katıldı. Toplantıya bir sunum yaparak başlayan Aziz Yıldırım, kulüplerin sorunları olduğunu ve bunlara da sporun sorunları olarak bakmak gerektiğine dikkati çekerek, ''Şiddet Yasası çok önemlidir. Sporun olduğu her yerde tanıtım olacaktır. Kulüpler, dernekler kanununa göre idare edilmekte. Bu kanuna göre yönetilirse bu işler çok zor. Kulüpler Spor Yasası biran önce çıkarılmalıdır. Bir yasa hazırlanıyor, ama içinde biz yokuz. Sıkıntıları daha önce de söylemiştik, ancak dikkate alınmamış'' diye konuştu. ''Sporu kim idare ediyor'' sorusunu sorarak sunumuna devam eden Yıldırım, şöyle devam etti: ''Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mü (GSGM), federasyonlar mı? Statlar GSGM'nin. Kiralıyoruz, kullanıyoruz. Fenerbahçe olarak yılda 1 milyon dolar ödüyoruz. Kiralanan stattan yüzde 7 reklam, yüzde 10 da GSGM pay istiyor. Yayın, stat, ürün ve reklam gelirleri toplandığında ve eşit miktarda paylaştırıldığında kulüpler yürürler, giderler. Hiç ilgimiz olmayan yerlere bir şeyler ödüyoruz. Sağlıklı bir gelirimiz yok. Yüzde 60'a yakın gelirlerden devlete vergi ödüyoruz. 110 kulüpten, 39'u incelemede. Bu konuda bir çalışma yapılmasını istedik. Tüm kulüpler vergilerini ödemek için elinden geleni yapıyor.'' Başkan Yıldırım, spor yasasındaki en önemli konunun federasyonların yerinin belirtilmesi olduğuna vurgu yaparak, ''Bunlar yeniden düzenlenmeli. Özerkliği gündeme taşımalıyız. 'Tribünler boşalıyor' deniyor. Biletlerdeki KDV oranı yüzde 18, bunu yüzde 8'e indirsek faydalı olur. Damga vergisi muafiyeti istiyoruz. İşadamları olarak teşviklerden faydalanıyoruz. Kulüpler de işadamlarının teşviklerinden yararlanmalıdır. Sporun yeniden yapılandırılması lazım. 1., 2. ve 3. liglerde daha az takım oynamalıdır. Kulüplerin kira borçları var. Bunlar yeniden değerlendirilmelidir. Avrupa'da olduğu gibi kiralanan statlar kulüplere verilmelidir'' şeklinde konuştu. -PROTOKOL TRİBÜNLERİ- Kulüpler Birliği Başkanı Aziz Yıldırım, mevcut protokol tribünlerinin kaldırılması gerektiğini anlatarak, ''Protokol tribünlerini kaldırmak lazım. Avrupa'da böyle bir şey yok'' dedi. Bu konudaki düzenlemelerin TBMM'nin işi olduğunu dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aziz Yıldırım başkan ise gelip bu tribünde oturabilmeli. Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı statta protokol tribününe ya başkan ya da onun yerine belirlenen kişi oturabilir. Protokol tribünlerini kaldırmak lazım. Avrupa'da böyle bir şey yok. Devlete göre protokol tribünü yapalım. Sizler gelin oturun. Bazı yanlışları düzeltmek lazım. Bu da TBMM'nin işidir.'' Süreç içindeki önemli konulardan bir tanesinin de medya olduğuna dikkati çeken başkan Aziz Yıldırım, ''Basın olumlu olunca yön verir. Türkiye'de basın olmayan şeyleri yazıyor. Basının üzerine düşeni yapması lazım'' diye konuştu. Aziz Yıldırım, şiddet yasasıyla ilgili olarak görüşlerini kısa bir şekilde açıkladı. 5149 sayılı kanunla şiddet yasasının uygulanmaya başladığını anlatan Yıldırım, bu konuda emniyet güçlerinin gözönünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Yıldırım'ın konuşmasının ardından komisyonda görevli milletvekilleri görüşlerini açıklarken, merak ettikleri soruları da başkana yönelttiler.