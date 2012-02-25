Aziz Yıldırım tahliye edilmedi, Çağlayan savaş alanına döndü

T24 - Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a tahliye çıkmaması üzerine taraftar ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, pet şişe atan taraftara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.



Fenerbahçe taraftarı, şike davasının görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde sabah saatlerinden itibaren taplanmaya başladı.

Akşam saatlerinde ise büyük bir yoğunluğa ulaşan taraftar topluluğu, adliye önündeki meydanı adeta tribüne çevirdi.

Sarı-lacıvertli taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp yönetim kurulu üyeleri Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, mali işler müdürü Tamer Yelkovan ile amatör şubeler koordinatörü Cemil Turan'ın tahliye edilmesi umuduyla saatlerce bekledi.

Ancak 7 kişiyi tahliye eden mahkemenin Başkan Aziz Yıldırım’ı serbest bırakmaması üzerine gerginlik yaşandı.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, polisin üzerine çok sayıda şişe attı.

Adalet Sarayı önünde önlem alan çevik kuvvet ekipleri, taraftarlara önce tazyikli suyla, sonra da biber gazıyla müdahale etti.

Taraftarların tribüne çevirdiği meydan bir anda savaş alanına dönerken, taraftarlar yapılan müdahale üzerine kaçıştı. Müdahale nedeniyle bazı taraftarların yerde kaldığı görüldü.