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Spor

AZİZ YILDIRIM TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

07 Temmuz 2011 16:50

-AZİZ YILDIRIM TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünden taburcu edildi. Futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı işlemi uygulandığı sırada rahatsızlanması üzerine İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tedavi altına alınan Yıldırım, taburcu edildi. Yıldırım bir otomobille hastaneden ayrıldı. Yıldırım'ın hastaneden çıkışı sırasında bir grup Fenerbahçe taraftarı, ''En büyük başkan bizim başkan'' şeklinde tezahürat yaptı. Hastane önünde bekleyenlerin yarattığı izdiham nedeniyle Yıldırım'ın çıkışı sırasında polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

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