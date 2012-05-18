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Aziz Yıldırım, siyasete girecek mi?

Aziz Yıldırım'ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinde de yer aldı

18 Mayıs 2012 00:27

''Futbolda şike'' iddialarına yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, hiçbir siyasi oluşum içinde yer almadığını bildirdi.

Son günlerde bazı yazar ve yorumcular tarafından görsel ve yazılı medyada, kendisinin ve Fenerbahçe'nin siyasi oluşumlar içine çekilmeye çalışıldığını kaydeden Yıldırım, bunu üzüntü ve endişeyle karşıladığını belirterek, şöyle dedi:
 
''Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da 105 yıldır Türk sporuna hizmet eden Fenerbahçe Spor Kulübü de bugüne kadar hiçbir siyasi oluşumun hiçbir bölümünde yer almamıştır, bundan sonra da yer almayacaktır.
 
Herkes şunu açık ve net olarak bilmelidir ki; Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzide kulüplerindendir; kurulduğu günden bugüne, ülke sporu ve menfaatleri adına büyük hizmetler vermektedir. Spor ve siyasetin, 'Fenerbahçe' adı kullanılarak yan yana getirilmemesi, kulübümüzün gerçek dışı bu iddialarla yıpratılmaması gerektiğini saygıyla arz ederim.''
 

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