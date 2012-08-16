Aziz Yıldırım sinirlendi, bilet fiyatları indi

Elazığspor-F.Bahçe maçının bilet fiyatlarının pahalı olmasına sinirlenen F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım federasyonla konuşup, “Bilet fiyatları indirilsin. Yoksa tüm taraftara çağrı yapıp maça gitmemelerini isteyeceğim” dedi. Yıldırım’ın bu tepkisinin ardından bilet fiyatları aşağıya çekildi.



Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde Metin Doğan’ın davetlisi olarak iftar yemeğine katıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, yemek sırasında bir taraftar Aziz Yıldırım’ın yanına gelerek, Elazığspor-F.Bahçe maçının bilet fiyatlarından dolayı sitem etti.

Bilet fiyatlarına sinirlenen Aziz Yıldırım yanına gelen taraftara,‘’O bilet fiyatları inmeden İzmir'e gitmeyin. Böyle bir şeyi kabul edemem. Fenerbahçe taraftarına bunu yapmalarına izin vermeyeceğim’’ dedi.

Yıldırım, bu diyalog sonrası hemen karşısında oturan genel sekreter Talat Yılmaz’a, ‘’Federasyondan birini arayın ve bizim bu uygulamayı kabul etmeyeceğimizi söyleyin’’ dedi.

Talat Yılmaz üst bir TFF yetkilisiyle konuştuktan sonra telefonu Aziz Yıldırım’a verdi.

Yıldırım TFF yetkilisine, ‘’Fenerbahçe’ye gelince kurallar uygulanmıyor. TFF’nin yönetmeliklerini uygulayın. Aynı tribüne iki farklı fiyat olmaz. Fenerbahçe taraftarı ile hiç kimse bu şekilde oynayamaz. 80 TL’ye bilet mi olur? Biletler 20-40 TL’ye insin. Yoksa tüm taraftara çağrı yapıp maça gitmemelerini isteyeceğim’’ diye konuştu.

Yıldırım’ın bu çıkışının ardından, maraton ve kale arkası bilet fiyatlarının 30-60 TL’ye, 255 TL’ye satılan kapalı tribün biletleri ise 105 TL’ye indirildiği açıklandı.