Aziz Yıldırım şike duruşmasını terk etti!

Futbolda şike iddialarına ilişkin 10'u tutuklu 93 sanık hakkında açılan davanın 13'üncü duruşması görüldü. Duruşmada, Aziz Yıldırım mahkeme salonunu terk etti.



Özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen futbolda şike iddialarına ilişkin davanın bugün görülen duruşmasına Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu ve Tamer Yelkovan'ın da aralarında bulunduğu 10 tutuklu sanık katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticisi Serdal Adalı, eski futbolcu Cemil Turan, Alaeddin Yıldırım, Serkan Acar, Mehmet Yenice ve Yavuz Ağırgöl'ün de aralarında bulunduğu 20 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'in tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Başkan Ekinci, Özgener'e şike iddialarına ve menajerlik sınavına ilişkin bir bilgisi olup olmadığını sordu.

Özgener, "Şikeyle ilgili bir bilgim yok" dedi. Sorularının çalındığı iddia edilen menajerlik sınavına ilişkin ise Özgener, "Sınavın ardından sonuçlarda benzerlik görmemiz üzerine şüpheye kapılınca Sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Ben 'sınavdan önce bir sorun çıkmasın' diye, FIFA'dan kuryeyle gelen 15 sorunun sadece bir hukuk müşavirinin bildiği bir faks numarasına gelmesini sağladım" diye konuştu.

Aziz Yıldırım tanık Özgener'e soru sormak için söz aldı. Yıldırım, "Sizin döneminizde Aziz Yıldırım veya başka bir Fenerbahçeli yönetici hakem ataması ve değiştirilmesi gibi bir konuda sizden bir isteği oldu mu?" diye sordu. Özgener ise, "Kesinlikle olmadı başkan" yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım, daha sonra mahkeme salonunu terk etti.

Bu arada, duruşma nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Salona önceki duruşmalarda olduğu gibi sadece ana bloktan giriş sağlandı. Salona giden diğer koridor ve geçişler güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, asansörlerin de bu katta durması engellendi.

Fenerbahçe Kulübü yöneticileri Murat Özaydınlı da izleyici olarak duruşma salonuna geldi.