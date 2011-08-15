Aziz Yıldırım sekerek yürüyor

T24 - Tedavisi süren “şike” zanlısı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Böbreğinde kist olan Yıldırım’ın, bacağındaki ağrı nedeniyle sekerek yürüdüğü öğrenildi.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığını, dil altı hapı kullandığını ve EKG'sinin çekildiğini kaydetti.



Yıldırım'ın şekerindeki düzensizliğin devam ettiğini belirten Kaya, ''Vücudun bir yerinden kan kaybediyor, bunun anlaşılması için Salı ya da Çarşamba günü operasyon olacak. Hemoglobin değerleri düşük. Böbrekte kist var. Bununla ilgili operasyona kendisi ve hastane yönetimi karar verecek. 12'ye 9 santimetre bir kitle var, bu kitle bir litre su ihtiva ediyor'' diye konuştu.



Yıldırım'ın anjiyodan sonra 48 saat dinlenmesi gerektiğini ancak bu süre içinde dinlenememesi nedeniyle bacağında rahatsızlık oluştuğunu, sekerek yürümeye başladığını kaydeden Kaya, hastane, savcılık ya da cezaevi yönetiminden şikayet etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.



Abdullah Kaya, herkesin elinden geleni yaptığını, müvekkilinin tedavi edilmesinde tıbbi bir engel çıkarılmadığını söyledi.



Avukat Kaya, Aziz Yıldırım'ın hipofiz bezinde de büyüme olduğunu sözlerine ekledi.



Şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Aziz Yıldırım, 3 gün önce rahatsızlanarak Metris Cezaevi’nden, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti.





