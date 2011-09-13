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Aziz Yıldırım Orduspor maçını revirde 37 ekran TV'den izledi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Orduspor maçını cezaevininin revir bölümünde bulunan 37 ekran televizyondan izledi.

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe-Orduspor maçını cezaevininin revir bölümünde bulunan 37 ekran televizyondan izledi.

Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu başkan, yönetici ve futbolcuların Süper Lig maçlarını koğuşlarında izlediği öğrenildi.

Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık'tan alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'ndan alınan özel izinle yayıncı kuruluş tarafından işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Avukat Işık, Yıldırım'ın Fenerbahçe-Orduspor maçını cezaevininin revir bölümünde bulunan 37 ekran televizyondan izlediğini söyledi.

Bu arada Avukat Işık, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray arasında oynanan maç sırasında Aziz Yıldırım'ı ziyarete gittiğini, bu sırada maçı seyreden Yıldırım'ın avukatına gülerek, "Burada maç izliyoruz. Ziyaretin sırası mı?" diyerek espri yaptığını da kaydetti.


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