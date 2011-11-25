Aziz Yıldırım: Mayıs'ta yine adayım

T24 - Şike cezasına indirim getiren kanun yasalaştı. Metris'ten konuşan Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, "Mayıs'ta yeniden adayım" dedi.





Şike cezalarına indirim getiren yasa dün Meclis'ten geçti. Yasayla birlikte kulüp başkan ve üyelerinin beraat etmeleri halinde görevlerine devam etmelerinin önü açıldı.



Yasanın, başkanlıkla ilgili maddesinin ‘soruşturma sürecinde’ yerine ‘hüküm giyilmesi halinde’ şeklinde değişmesinden sonra Metris’te moraller düzeldi.



Haberturk'ün haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yasa henüz geçmeden önce Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu ile ilginç bir diyalog yaşadı.



Ekşioğlu’nun, “Başkan şu yasa çıksın. Yeter ki biz buradan çıkalım. Bundan sonra başkanlık, yöneticilik mi yapacağız” sözlerine Yıldırım, “Elbette yapacağım. Mayıs’ta adayım kardeşim” şeklinde yanıt verdi.

Eşyalarını bile gönderdi



Metris’te tahliye için artık geri sayıma geçildi. Bu kapsamda eşyalarını bile eve gönderen Yıldırım, "Cuma günü burada kimse kalmayacak" diyerek tutuklulara seslendi.



Aziz Yıldırım da kendisi hakkında tahliye bekliyor. İlk yasada 108 yılla bile yargılanabilirdi ancak yeni yasanın ilk taslağında bu cezanın üst sınırı 13.5 yıla kadar indi. Şimdiki haliyle ise 7-8 yılla yargılanması gündemde. Savcının, çeteden suçlama getirmesi halinde Aziz Yıldırım’ın tahliyesini zor olarak yorumlayan hukukçular oldukça fazla.



