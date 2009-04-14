Aziz Yıldırım Kayseri'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayserispor yöneticileri ile yemek yedi.



Yıldırım, 17. Bayanlar Teknosa Türkiye Kupası final maçında Kadir Has Spor Salonu'nda yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını izlemek için özel uçakla Kayseri'ye geldi.



Yıldırım, maç öncesi Kayserispor yöneticileri ile birlikte yemek yedi. Kayserispor Kulübü Başkanı Recep Mamur, Başkan Vekili Türker Horoz ve Asbaşkan Şaban Miraboğlu, Yıldırım ile yemekte bir araya geldi.



Yıldırım, yemek sonrası gazetecilere açıklama yapmadı.

