-AZİZ YILDIRIM KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜNDE İSTANBUL (A.A) - 04.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde rahatsızlandığı bildirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü'ne getirildi. Alınan bilgiye göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu sürerken rahatsızlanan Yıldırım, kalbine yönelik şikayeti üzerine Haseki'deki İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü'ne kaldırıldı. Yıldırım, burada müşahade altına alındı. Bu arada, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir de beraberindeki iki kişiyle Yıldırım'ı ziyarete geldi.