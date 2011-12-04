Aziz Yıldırım için 132 yıla kadar hapis istemi

T24 - 5 ay önce başlatılan şike soruşturması tamamlandı ve 31’i tutuklu 93 sanık için hazırlanan 401 sayfalık iddianame yeni kurulan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu İddianamede Olgun Peker bir, Aziz Yıldırım iki, Hakan Karaahmet üç numaralı isim olarak yer aldı. Aziz Yıldırım 49 yıldan 132 yıla kadar hapis istemiyle hâkim karşısına çıkacak.



Futbolda şike iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen tarafından onaylandı. İddianame, UYAP üzerinden İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.





31’i tutuklu, 93 şüphelinin yer aldığı 401 sayfalık iddianamede, eski Giresunspor Kulübü Başkanı Olgun Peker, Olgun Peker’e yakınlığıyla bilinen Hakan Karaahmet ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “örgüt yönetisi” olmakla suçlanıyor. Aziz Yıldırım hakkında 49 ile 132 yıl arası hapis cezası istendi.

Savcı Seçen bilgi verdi



İddianamede 7’si Süper Lig, 1’i Bank Asya Ligi’nden olmak üzere 8 futbol takımının adı yer aldı. Başsavcıvekili Seçen, Galatasaray ile ilgili olarak soruşturma dosyasının ayrıldığını ve farklı bir dosya numarası üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.



Başsavcıvekili Fikret Seçen, dün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde iddianameyle ilgili basın mensuplarını açıklama yaptı.







Açıklamasına “Uzun süredir beklenen şike soruşturması tamamlandı” diyerek başlayan Seçen, iddianamenin 2011/54 değerlendirme numarası verilerek UYAP üzerinden Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda faaliyet gösteren özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiğini söyledi. Seçen, 31’i tutuklu, 93 şüphelinin yer aldığı Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından hazırlanan iddianameyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

İki örgüt, üç yönetici



İddianamede, tutuklu şüpheli Olgun Peker, “silahlı suç örgütü kurmak”, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da “haksız, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak”la suçlandı. Peker ve Yıldırım haricindeki şüphelilerden Hakan Karaahmet’in de Peker’in suç örgütüne bağlı olarak, “silahlı örgüt kurmak” suçundan yargılanması talep edildi.



İddianamede 2 suç örgütünden söz edildi. İlk suç örgütünün lideri olarak ise Olgun Peker gösterildi. İddianamenin bir numarasında yer alan Olgun Peker hakkında “silahlı örgüt yöneticiliği, şike anlaşması yapmak, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, sahtecilik, rüşvet, geceleğin konut dokunulmazlığının ihlali, yağma ve mala zarar vermek” suçlaması yer aldı.



İddianameye göre Peker’in liderliğini yaptığı örgüte üye olarak Hakan Karaahmet’in içinde bulunduğu 13 kişi hakkında dava açıldı. Bu 13 kişiden Hakan Karaahmet dışındaki 12 kişinin ise “örgüt üyeliği ve örgüte yardım” suçlarından cezalandırılması istendi.

Yıldırım’a ağır suçlama



İddianamede söz edilen ikinci suç örgütünde liderin Aziz Yıldırım olduğu iddia edildi. Haksız ekonomik çıkar sağlamak için suç örgütü kurmakla suçlanan Yıldırım’ın, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlemesine Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2011 tarihinden önce 6 kez nitelikli dolandırıcılık, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 4 kez şike anlaşması, 3 kez de teşvik primi verilmesi suçunu işlediği iddia edildi. Yıldırım’ın 49 yıldan 132 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.





19 şüphelinin Aziz Yıldırım’ın kurduğu suç örgütüne bağlı çalıştığı öne sürülen iddianamede, bu kişiler hakkında da “örgüt üyeliği” suçlamasında bulunuldu.

8 futbol kulübü yer aldı



İddianamede Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Trabzonspor, Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ile Giresunspor’un adı geçti.



Fenerbahçe, Beşiktaş, Mersin İdman Yurdu Spor, Manisaspor, Trabzonspor, Sivasspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Giresunspor’un faaliyetelerinin de incelendiği aktarıldı.

6222 Sayılı Kanun kapsamında adı şike ve teşvik primi iddialarına karışan kulüplerle ilgili yaptırımların uygulanması için iddianamenin kabulünün ardından gerekli evrakların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosu’na gönderileceği de ifade edildi.

G.Saray dosyası ayrıldı



Soruşturma sırasında kulüp binası aranan ve eski yöneticisi Adnan Sezgin’in ifade verdiği Galatasaray Spor Kulübü hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Başsavcıvekili Seçen, Galatasaray ile ilgili olarak soruşturma dosyasının ayrıldığını ve farklı bir dosya numarası üzerinden soruşturmanın yürütüldüğünü belirtti.

14 futbolcunun adı var



İddianamede 14 futbolcu da şüpheli olarak yer aldı. Futbolcular şöyle:



Mehmet Yıldız, Emmanuel Emenike, Ümit Karan, Sezer Öztürk, İbrahim Akın, İskender Alın, Serdar Kulbilge, Mahmut Baz, Sercan Yıldırım, Gökçek Vederson, Korcan Çelikay, Murat Şahin ile Mustafa Ulaş Ortakaya.

83 kişi için takipsizlik



İddianamede Türkiye Futbol Federasyonu ve menajer Ahmet Bulut’un da aralarında bulunduğu 10 müşteki yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski TFF Başkanı Mahmut Özgener, futbolcu Emre Belözoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol yorumcusu Sinan Engin, Semih Şentürk, Ercan Saatçi, Önder Turacı’nın da bulunduğu 83 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

TFF istifa bekliyor!



Futbol Federasyonu'nun müşteki olduğu iddianamede başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın zanlı olması rahatsızlığa yol açtı. TFF yönetimi, hakkındaki suçlamalar nedeniyle Gümüşdağ'ın istifa etmesini istiyor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle iddianamede TFF Başkanvekili Göksel Gümüşdağ zanlılar arasında yer aldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise şike soruşturmasında müşteki sıfatıyla taraf olması ilginç bir tablo ortaya çıkardı. Futbol Federasyonu, bu çelişkinin ortadan kalkması için Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın görevinden istifa etmesini bekliyor.





Ancak Gümüşdağ, 'Ben kesinlikle masumum. İstifa etmem' diyerek TFF'deki istifa beklentilerine olumsuz yanıt veriyor.

'Çekilirim' demişti



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başkanının ve iki futbolcusunun adı iddianamede geçiyor. Büyükşehir'in hocası Abdullah Avcı ise Hiddink'in yerine Milli Takım'ın teknik direktörü oldu.



Savcı Mehmet Berk'in yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Göksel Gümüşdağ, adliyeden ayrılırken verdiği demeçte şike ile ilgili en ufak bir emare olsa futboldan çekileceğini söylemişti.

