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Spor

Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı

Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım

12 Ağustos 2011 03:00

T24 - Futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi’nde tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinde rahatsızlanan Yıldırım, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan Yıldırım’ın, daha önce de hastanede tedavi olmasına yol açan şeker rahatsızlığının nüksettiği ve bir bacağında morarma bulunduğu öğrenildi.


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