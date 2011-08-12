T24

Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında Metris Cezaevi’nde tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevinde rahatsızlanan Yıldırım, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Burada tedavi altına alınan Yıldırım’ın, daha önce de hastanede tedavi olmasına yol açan şeker rahatsızlığının nüksettiği ve bir bacağında morarma bulunduğu öğrenildi.