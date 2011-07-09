AZİZ YILDIRIM HASTANEYE KALDIRILDI

T24 - Şike soruşturmasında savcılık ifadesi tamamlanan Fenerbaçe Başkanı Aziz Yıldırım tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak mahkemede ifade işlemi başlamadan rahatsızlanan Aziz Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.





Şike soruşturmasında gözaltındayken rahatsızlanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, tedavisinin ardından adliyeye götürüldü.





Futbolda deprem etkisi yaratan şike operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve sağlık problemleri nedeniyle ertesi gün hastaneye kaldırılan Aziz Yıldırım, 5 günün ardından dün adliyeye sevk edildi. Önceki gün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden çıkarılarak yeniden emniyete götürülen Yıldırım, ilerleyen saatlerde rahatsızlanınca Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı.



Gece hastanede kaldı

Buradan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi diyabet bölümüne sevk edilen Fenerbahçe Başkanı, geceyi hastanede geçirdi. Sabah erken saatte de hastaneden çıkarılarak Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Sabah saat 08:40’ta adliyeye giriş yapan Yıldırım’a iki sivil polis aracı eşlik etti.



Sloganlarla karşılandı

Yoğun güvenlik önlemleriyle adliye binasına giriş yapan Aziz Yıldırım’ı, adliye dışında ise Fenerbahçe taraftarları bekliyordu. Yıldırım’ı “Fenerbahçe sen çok yaşa, hiçbir şeye değişilmez senin sevgin bu dünyada”, “Büyük Başkan Aziz Yıldırım” sloganları ile karşılayan taraftar grubuna, İstanbul Emniyeti Spor Büro ekipleri eşlik etti. Yaşanabilecek olaylara karşın bir panzer aracı da adliye önünde hazır bekletildi. Yıldırım ise ifadesinden önce, Savcı Mehmet Berk’ e ifade vermek için beklerken adliyenin terasına çıktı.



Evrakları inceledi

Basının görüntü almasını engellemeye çalışan polisler, Aziz Yıldırım’ın oturduğu koltuğun önünde etten duvar ördü ancak gazetecilerin görüntü almasına engelleyemedi. Yıldırım, avukatlarıyla görüşürken, kendisine gösterilen evrakları da inceledi. Yıldırım’ın oldukça bitkin ve yorgun olduğu görüldü.



İlk kez ifade verdi

Daha sonra Aziz Yıldırım, adliye binasının bahçesinde bulunan Adli Tabipliğe götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Yaklaşık yarım saat süren sağlık kontrolünün ardından Yıldırım, savcı Berk’in odasının bulunduğu kata yeniden çıkarıldı. Emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Yıldırım’ın özel yetkili cumhuriyet savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesinin alınmasına başlandı.



Tansiyonu ölçüldü

Özel Yetikli soruşturma savcısı Mehmet Berk tarafından sorgulanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için, adliyede bir de ambulans hazır bekletildi. Ambulansta bulunan sağlık görevlileri, sorguya verilen arada Yıldırım’ın tansiyonunu ve şekerini ölçtü.



Ve tekrar hastaneye sevk edildi

Yıldırım, Savcı Berk’e 9.5 saat ifade verdikten sonra yeni çıkan futbolda şiddet yasası kapsamındaki “şike” suçundan ve “suç örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmak” düzenlemesinin yer aldığı TCK’nın 220. maddesine göre tutuklama talebiyle Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Ancak Yıldırım ifade verirken yine fenalaştı. Adliyede bekleyen sağlık ekibi Yıldırım’ın sağlık durumunun ifade vermeye müsait olmadığı yönünde görüş belirtti.



Şekeri yüksek, felç riski taşıyor

Yıldırım’ın sağ bacağındaki yürümeyi engelleyen kasılmanın felç riski taşıdığı ve şekerinin çok yüksek olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Nöbetçi Hakim Hadi Çağdır, Yıldırım’ın hastaneye götürülmesine karar verdi. Adliye binası önünde hazır bekleyen ambulansa bindirilen Yıldırım, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yıldırım’ın en az bu sabaha kadar hastanede tedavi altında tutulacağı öğrenildi.



TFF Başkanı Aydınlar da hastanede

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da dün gece hastaneye giderek bilgi aldı. Yıldırım’ın tedavisinin ardından tekrar mahkemeye getirilerek savcıya ifade vermeye devam edeceği belirtildi.



Ambulansla götürüldü

Aziz Yıldırım dün akşam nöbetçi hakime ifade verirken rahatsızlanınca Adliye’de günboyu bekletilen ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne böyle götürüldü.



'Son sözüm Fenerbahçe'

Yıldırım, Fenerbahçeyi Avrupa'nın en önemli spor kulüplerinden biri haline getirdiğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Bunu vicdanen belirtiyorum. Devletin emniyetinde çekilen fotoğraflarım, kamuoyuna sanki suçluymuyum gibi yansıtıldı. Yayın ilkelerine uymayan bazı gazetelerin Kıbrıs'a kaçacağımı yazması beni derinden yaraladı. Ben bu ülkenin evladıyım. 60 yaşındayım. Bundan sonra yaşayacağım topraklar Anadolu'dan başka yer olamaz. Öldüğüm zaman yatacağım mezarın yeri de şimdiden bellidir. Aleyhime yayın yapan kuruluşların tümünü kınıyorum. Kalbimde stent takılı, kalp damarlarımda tıkanıklık var. Göbeğimde kist var. Şeker ve tansiyon hastalığım var. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Suçum var ise cezasını çekerim. Şu an sağlık sorunlarım nedeniyle cezaevine gitmem beni zor durumda bırakacaktır. Fenerbahçe ve camiamızı çok seviyorum. Son sözüm de tüm Fenerbahçelilerin söylediği gibi: 'Darağacında olsam da son sözüm Fenerbahçe' olacaktır" şeklinde kendisini savunduğu öğrenildi.





