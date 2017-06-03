Aziz Yıldırım hakkında spor müsabakalarını seyirden yasaklama tedbiri kaldırıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aziz Yıldırım hakkında Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik fiili müdahalesi sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında verilen "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.

Savcılık, Yıldırım hakkında uygulanan "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbirinin kaldırılması için emniyete yazı gönderdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde 7 Mayıs'ta oynanan Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe maçından önce çıkan olaylarda kendisine fiili müdahalede bulunan Aziz Yıldırım hakkında polis merkezine giderek şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Yıldırım hakkında "kasten yaralama" ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış, savcılık soruşturma kapsamında Yıldırım hakkında "spor müsabakalarını seyirden yasaklama" tedbiri uygulanması için talimat vermişti.

Öte yandan Yıldırım, soruşturma kapsamında savcılığa verdiği ifade sırasında söz konusu tedbire ilişkin itirazda bulunmuştu.