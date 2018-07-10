Aziz Yıldırım hakkında hapis istemi

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında altı aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yıldırım ve kulüp yöneticisi Ali Cenk Başak, geçen yıl Kadınlar Basketbol Ligi Play Off maçlarında Fenerbahçe’nin Yakın Doğu Üniversitesi’ne karşı oynadığı maçta Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik tehditte bulunmakla suçlanıyor.

İddianameye göre Yıldırım tartışma sırasında Eyigüngör'e tokat attı, akabinde parmağını sallayarak, "bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dedi.

İddianamede, maç sonrası Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda ise "geldim gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandığı kaydedildi. Yıldırım ve Başak ise suçlamaları reddediyor.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İkilinin yargılanacağı davanın tarihi ise henüz belli değil.