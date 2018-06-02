Aziz Yıldırım: Gomis ilk bize gelecekti, Aykut Kocam istemedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezonu Galatasaray forması altında 'Gol Kralı' olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis ile ilgili dikkati çeken bir açıklamada bulundu. Yıldırım, Gomis'in Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ancak transferin Aykut Kocaman istemediği için gerçekleşmediğini söyledi.

beIN Sports'a röportaj veren Aziz Yıldırım, Bafetimbi Gomis'in sezon başında Fenerbahçe'ye gelmek istediğini ancak Kocamanengeliyle karşılaştığını ifade etti. Aziz Yıldırım, Bafetimbi Gomis'in Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü belirtirken, "Gomis ilk olarak bize geldi ama Aykut Kocaman istemedi. Süper Lig'de böyle birkaç futbolcu daha var. Şimdi isim vermek doğru olmaz ama ilk önce bize geldiler" dedi.

"Aykut hocanın kendi düşünce kalıpları var"

Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la ilgili kararı seçim sonunda vereceklerini söylerken "Aykut Kocaman'ı çok severim. Aykut hoca 3 Temmuz'un en önemli direnişçilerinden bir tanesidir. Ben ve yöneticiler içerideyken dik duruş sergilemiştir" ifadelerini kullandı. Aykut Kocaman'ın da hataları olduğunu vurgulayan Yıldırım "Aykut hocanın kendi düşünce kalıpları var. Taraftarla anlaşamayabilir ama oturup konuşulur. Devam edilir, eğer aşılmazsa da dost kalmak kaydıyla yollar ayrılır" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'deki yeni akademi organizasyonu için önemli bir isimle anlaştıklarını açıklayan Aziz Yıldırım "Seçilirsek Dünya Kupası sonrası bir hoca gelecek. Bir ülkenin genç takımlarını, altyapılarını organize eden bir isim" şeklinde konuştu.