Aziz Yıldırım geçici olarak görevden uzaklaştırıldı

5. Asliye Hukuk Mahkemesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yöneticiler İlhan Ekşioğlu ile Şekip Mosturoğlu'nun geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Fenerbahçe kongre üyesi Recep Özcan'ın açtığı dava sonucu Başkan Aziz Yıldırım , Asbaşkan İlhan Ekşioğlu ve Hukuk İşleri Sorumlusu Şekip Mosturoğlu'nun kulüp üyelikleri, mahkeme bitene kadar tedbiren düşürüldü.

Üç ismin yöneticiliklerine tedbir kararı koyan 5. Asliye Mahkemesi, sarı-lacivertli kulübe kayyum atanması talebini reddetti.

Fenerbahçe eski Asbaşkanı ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Recep Özcan, şike davası kararını gerekçe göstererek Başkan Aziz Yıldırım ile yöneticiler İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu’nun tüzük gereği görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması için dava açmıştı.

Davayı karar bağlayan mahkeme, temyiz yolunun açık olmasından ötürü kayyum talebini reddetti ancak her üç ismin de geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Ersan şen (İlhan Ekşioğlu'nun avukatı)

"Bu dava birkaç hafta önce yapılan bireysel başvuruydu. Üyeliğin askıya alınması değil, bu bir tedbir kararı ve tedbiren görevden alınmasına karar verilmiş. Karar tedbir kararı olsa da ağır bir karar. İnfazı gerçekleşen değil itiraza açık bir karar bu. O yüzden tabiki itiraz edeceğiz. Tedbiren de olsa görevden uzaklaştırma doğru değil."