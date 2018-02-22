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Spor

Aziz Yıldırım, Galatasaray Müzesi'nin açılışına davet edildi

Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikâyeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak

22 Şubat 2018 13:55

Galatasaray'da 1 Mart tarihinde resmi olarak açılışı yapılacak olan Galatasaray Stat Müzesi son sistem teknolojiler ile neredeyse hazır hale geldi. Açılışa Aziz Yıldırım dahil Süper Lig'deki 17 kulübün başkanları da davet edildi.

CNN Türk'ün haberine göre, Barcelona ve Real Madrid'in müzelerinden esinlenilerek son teknolojiyle hazırlanan müze 5 farklı köşe bulunacak.

Başta UEFA Kupası olmak üzere tarihi başarıların hikâyeleri görüntülü ve sesli olarak müzeyi ziyaret edenlere sunulacak.

İçine bir de sinema salonu hazırlanan müzede herkesten sır gibi saklanan, Galatasaray tarihini birkaç dakikada anlatan bir film izletilecek.

 

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