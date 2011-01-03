Aziz Yıldırım: Futbolcuların hiç mi suçu yok?

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTV ve NTV SPOR'dan yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu. Yıldırım başkanlık döneminde ilk kez ekranlardan futbolculara seslendi ve "Herkes formasının hakkını versin" dedi.



Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile beraber programa katılan Aziz Yıldırım, Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlarken çarpıcı açıklamalarda bulundu, kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:



2010 yılını değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım "2010 yılında futbol açısından aşağıda bir sezon geçirmedik. İstediğimiz neticeleri alamadık. İlk döneminde iyiydik ama ikinci dönemde istediğimiz seviyeye ulaşamadık" dedi.



Aziz Yıldırım, "2010 yılında diğer branşlarda hem bireysel hem de takım anlamında başarılar yakaladık. Voleybolda, basketbolda, masa tenisinde, yelken, kürek, boksta başarıları yakaladık. Nevin Yanıt bir daha yakalanamayacak bir başarıya imza attı belki de... Yatırımsal anlamda da büyük yatırımlar yaptık. Fenerbahçe kendi gücüyle ve Ülker'in desteğiyle modern bir salon yapıyor" şeklinde konuştu.





'AYKUT İSTERSE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİRİZ'



Şampiyonluk şansı hakkında sorulan soruya "Şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Fenerbahçe takımının bütün oyuncuları değerlidir. İkinci dönemle beraber kendi normal seviyelerini yakaladıkları zaman diğer adaylar kadar şansımız var" şeklinde cevap veren Aziz Yıldırım transfer hakkında ise "Aykut Kocaman eğer transfer yapılmasını isterse biz de gereğini yerine getiririz" dedi.



Aykut Kocaman'ın çalışma yöntemi hakkında da bilgi veren başkan Yıldırım "Transferde yetkili Aykut Kocaman. Kocaman "Transfer istiyoruz" derse onu hemen yaparız. Sadece parasal anlamda biz devreye gireriz. Aykut Kocaman bizden habersiz transfer yapabilir. Sonuçta Niang'ı o şekilde transfer ettik. Kocaman hem teknik hem de sportif sorumlu olarak alacağı kararı uygularız. Onu da yalnız bırakamayız. Destekleyeceğiz. Kamuoyu da destekleyecek" yorumunda bulundu.





'FUTBOLCULARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?'



Aykut Kocaman konusunun açılmasından sonra kamuoyuna seslenen Aziz Yıldırım Kocaman gelirken iyi oldu diyenlerin şimdi kötü demelerine anlam veremediğini söyledi ve eleştirilerde bulundu.



Yıldırım "O gelirken herkes iyi oldu derken 5-6 ay sonra o insanlar şimdi farklı şeyler söylüyorlar. Bunu yapan gazeteciler. Sadece biz değil diğer takımlar da bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Aykut Kocamanlı Fenerbahçe şampiyon mu olmalı yoksa Aykut Kocaman ile geleceğe mi yatırım yapmalı. Daha çok başarılar kazanmalı?" diye konuştu.



"Fenerbahçe altyapılarıyla belli bir yere geldi. Şimdi yöneticilerle geleceği kuracağız. Ben de bunu yapıyorum. Kocaman'ın yerine Avrupa'da ismi olan birini getirir ve başarısız da olabilirdik. Biz başarı için kenetleneceğiz. Geçen sene nasıl son 8 maçta bunu başardıysak bunu da başaracağız" açıklamasında bulunan Aziz Yıldırım medyaya yüklendi ve "Sadece başkanların, yöneticilerin mi suçu var? Futbolcuların hiç mi suçu yok?" dedi.



Yıldırım "Çoğu futbolcumuz milli takımlarında oynuyor. Kadro olarak tamamız. Artık alışma dönemi bitti kadro açısından. Şimdi başarı zamanı. Ama bazı şeyleri kamuoyu görmeli. Onlara göre hep yönetim, Aykut Kocaman, başkan kötü. Neden futbolcular kötü olmuyor hiç? Neden onlarla ilgili yorum yapılmıyor. Brada suçluluk varsa herkeste var. Bunu ayırmak yanlıştır. Buradan herkese sesleniyorum. Bundan sonra bazı şeyler değişecek" ifadesini kullandı.





'BÜYÜK TAKIMLARA GELDİKLERİNDE...'



Aziz Yıldırım transfer edilen futbolcuların beklentilerin düşüğünde performans sergilemeleri konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.



Yıldırım "Oyuncuları alıyorsun. Sonra oyuncular geldikleri yeri unutuyorlar. Burada başka türlü yaşamaya başlıyorlar ve düşüşler yaşanıyor. Onların buraya geldikten sonra daha çok çalışmaları lazım. Buraya gelen burayı son durak gibi görüyor. Yerli oyuncular alt yapıları tam dolu gelmedikleri, eğitim görmedikleri için böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Mantalite eksikleri, fizik, teknik açısından sıkıntıları oluyor büyük takımlara geldiklerinde. Oyuncu küsmeyecek, çalışacak... Birisi oynamadığı zaman küsüyor, hocaya küsüyor, gazeteye konuşuyor. Bundan sonra teknik direktör de oyuncuya karşı bir tavır alıyor. Bu zihniyetlerin ortadan kalkması gerekiyor" diye konuştu.



Aziz Yıldırım bir kuruluşun yayın hakları için kendilerine yıllık 120 milyon dolar teklifte bulunduğunu ama havuzu bozmadıklarını söyledi.



Yıldırım "Bir taraftan diyorlar ki Anadolu kulüpleri güçlensin. Diğer yandan da doğal olarak büyük takımların da gücü düşer. Hepsi aynı güçlerinde kalamazlar ki... 120 milyon dolar teklif eden kuruluş var yayın için ama biz yine de havuzu bozmuyoruz. Aynı şekilde o parayı Galatasaray'a da teklif ediyorlar. Avrupa'daki bütün kulüpler borçlu" dedi.





'TRABZON VE DENİZLİ MAÇLARI YÜZAKIMIZDIR'



Hakemler konusunda da veryansın eden Yıldırım "Başkalarına ne yapılıyorsa bize de o yapılsın. Ekstra hiçbir şey istemiyoruz" dedi.



Yıldırım hakemler konusunda "Hakemler Avrupa'da başarılı maçlar yönetiyorlar ama içeride başarılı değiller. Cüneyt Çakır'ın yönettiği Belediye maçında 3 puanımız gitti. Biz ne yapılıyorsa herkese o yapılsın. Ben bunu daha önce de söyledim. Biz eğer o şekilde davransaydık Denizli'de şampiyonluğu da bırakmazdık. Biz Trabzon maçında şampiyonluğu kaybettik. Eğer öyle olsaydık bu son maça kalır mıydı? veya son dakikada halletmez miydik?" dedi.





AZİZ YILDIRIM'DAN İNCİLER...



- Türkiye'de menajer sıkıntısı var. Mehmet Topuz transferinde söyledim ben bunu. Türkiye'de 20-25 futbolcunun bağlı olduğu menajerler var. Burada temiz futboldan bahsedilemez. Lisansı olmayan menajerlerle karşılaşıyoruz...



- Hers futbola odaklanmış. Basketbolda hakem hataları yok mu? Biz Karşıyaka'da çok ilginç bir şekilde mağlup olduk. Bir gün basketbol için de konuşacağım.



- Alt yapıdan oyuncuların A takımda oynamasına yönelik organizasyonlar yapalım. Ama alt yapıyı çalıştıracak eğitimcileri eğitmemiz lazım. Yıllardır bunu yapıyoruz. Biraz akademilerde okuyanlar geliyor. Onların dışında hepsi aynı. Her kademeyi organize etmemiz lazım. Eğitimli insanlar lazım. Biz de iki alt yapı sahası var ama 10 tane lazım.



- Ben yabancının serbest olmasından yanayım. Ben istediğimi alabiliyim. 5 oynasın, 3 oynasın tartışılır. Ama Türk oyuncu gelmiyor, siz 3 yapıyorsunuz. Kalite daha da düşüyor.



- Arda ve Sergen var. Yıldız olarak... Başka takımlardan kim çıktı yıldız olarak. Biz de çıkartıyoruz alt yapıdan. Türkiye'de profesyonellik sıkıntısı var. Bu ülkede futbolcu yetiştirmek zor. Biri var biri yok. Bir türlü bütünlük sağlanamıyor. Bu yüzden futbolcu da yetişmiyor. Ama yavaş yavaş başladı genç futbolcular çıkmaya...



- Federasyon durumu iyi idare ediyor. Federasyona gelenin orayı yeniden düzenlemesi lazım. Kadro şişiyor. Bir şeyler üretmeleri lazım.



- Arda olayı beni üzmedi. Ben kendimi biliyorum ne amaçlı söylediğimi biliyorum. Televizyonların ne işi vardı içeride. Ben de suç var da onlarda yok mu? ben kötü niyetli söylemedim ki yani. Ben Arda'yı sevdiğim için söyledim farkında olmadan.



- Türk Telekom Arena'ya gideceğiz. Tüm başkanları çağırdılar. Biz de gideceğiz. Bu statlar tüm ülkenindir. Keşke Beşiktaş da yapsa. Bunları kıskanmak yanlıştır. Hepsine bu ülkenin gibi bakmak lazım. Tek nokta bunları yaparken devlet desteği. siz kendiniz yapıp orayı devlet yapıyorsa burada herkes kendi hakkını ortaya koyar.



- İhtiyaç varsa önemlidir. Yıldız kavramı kişiden kişiye değişir. Biz geçmişte bir sürü isim getirdik. O yüzden Beşiktaş'ı kıskanmıyoruz. Biz başlattık bu yıldız transfer olaylarını. Gelmez denilenleri getirdik. Kıskanmak değil faydalı olacaksa tebrik etmeliyiz.





SÖZ ŞEKİP MOSTUOĞLU'NDA



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu şampiyonluk yarışı hakkında "Yarışın içinde 5 takım var. Trabzonspor'un bir avantajı var ama derbileri deplasmanda oynayacak. İkicni yarı çok sert geçecek. 9 puan kapanmayacak fark değil. Şampionluk şansı eşit bana göre" ifadesini kullandı.





'BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERİ ÜLKEDE BİR İLK'



Beşiktaş'ın Hugo Almeida'yı fonla almasının ülkemizde bir ilk olduğunu söyleyen Mosturoğlu "Porto ve Anderlecht de fonla futbolcu alıyorlar. Dışarıdan bakıldığından cazip bir transfer modeli. Araştırmak lazım. Türkiye'de bir ilk bu Beşiktaş'ın transferi" dedi.





TAURASİ OLAYI



Şekip Mostuoğlu bu konu hakkında "Bu konuyu yakından takip ettim. Kişisel verilerin saklanması gibi bir durumu var ama şunu söyleyelim. Sistemli bir doping olsaydı biz bunu açıklardık. Kullandığı uyku kaçırıcı bir madde. Genelde basketbolcular da olmuyor. Bir futbolcuda çıktı geçenlerde. Pazartesi belli olacak durumu. Umarız iyi haber alırız. Süreci yakından takıp ediyoruz. Tek taraflı fesh hakkımız da var sözleşmesine göre. Taurasi ise ben kullanmadım diyor" dedi.





'TARAFTAR FORUMLARINA DİKKAT EDİYORUZ'



Fenerbahçe'de iletişim ve medya hakkında ise Mostuoğlu şöyle konuştu: "Taraftar forumlarına dikkat çekiyoruz. Onları değerlendiriyoruz ve günü gününe takip ediyoruz. Günlük ulusal basını takip ediyoruz. Transfer dönemlerinde bilgi kirliliği oluşuyor. Transferler konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Zaman zaman marka değerimize yapılan saldırılara karşı da açıklama yapıyoruz. Bunlar spor ahlakıyla bazen hukuki bazda mcadele ediyoruz. Onların izi kolay kolay geçmiyor"





YILDIRIM'DAN FENERBAHÇELİLERE İKİNCİ YARI MESAJI:



"Birlik ve beraberlik olma zamanıdır. Küsmek olmamalı. İlk maçla beraber destek olmak zorundayız takımımıza. Futbolculara kızabiliriz, üzülebiliriz ama 90 dakika boyunca onlara destek olalım. Size güvenen, inanan bu insanlara karşılık vermeliler. Yüreklerini ortaya koymalılar, camianın beklentilerini ortaya koymalıyız. Eğer olmazsa hesaplaşmalar olur, birlik beraberlik bozulur. Futbolculardan formanın hakkını vermellerini istiyorum. Belki de ilk defa bir televizyondan oyunculara seleniyorum. Artık görev onlarda. Herkesi sevindirmeliler."





