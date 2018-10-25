Aziz Yıldırım, 'FETÖ' davasında tanık olarak dinlenecek

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 'FETÖ'nün Yargıtay imamı olduğu iddia edilen 52 avukatın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek. Yıldırım'a 'şike operasyonu'nda kendisinden 2 milyon dolar istenip istenmediği sorulacak.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Şubat 2019'da görülecek duruşmada hazır olması için Yıldırım'ın adresine tebligat gönderildi.

Yıldırım'ın yanı sıra Sevilay Çınar, Suat Sayın, İlhan Narçın, Nazmi Aksoy, Ferhat Sarıkaya ve Bülent Üzümcü'nün de tanık olarak dinlenmesine hükmedildi.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 2011'de başlayan soruşturma sonrasında şike iddiaları üzerine dava açıldı.

Dava sürecinde 1 yıl cezaevinde kalan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "şike yapma" ve "örgüt kurmak" suçlarından 6 yıl 3 ay ceza aldı. Ceza, Ocak 2014'te Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Bazı sanıklar hakkında verilen cezalar ise bozuldu.

Cezalarının onanması sonrası Yıldırım dahil 7 sanık, 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliği gerekçe gösterip yeniden yargılanmayı ve infazının ertelenmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Haziran 2014'te bu talepleri kabul etti.

Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl yeniden hakim karşısına çıktı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Beşiktaşlı yöneticisi Serdar Adalı ve Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı dava da, bu davayla birleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım'a ceza vermemiş ve Fenerbahçe dahil tüm kulüpleri suçsuz bulmuştu. Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin yerine, ikinci sırada bitirdiği 2010-11 sezonunun şampiyonu olarak ilan edilmesini istiyordu.

Aziz Yıldırım dahil tüm sanıklar, 9 Ekim 2015’te beraat etmişti.