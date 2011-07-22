Aziz Yıldırım: Erman Toroğlu'nu gazeteden de kovduracağım

T24 - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a polis sorgusunda yöneltilen sorularda esas alınan telefon kayıtlarına göre Yıldırım, Erman Toroğlu hakkında "Onu gazeteden de kovduracağım bak seyret" diye konuştuğu iddia edildi.







Taraf gazetesinden Mehmet Baransu'nun haberine göre, şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu’nu Lig Tv’nin ardından çalıştığı gazeteden de attıracağı ortaya çıktı. Yıldırım’ın Beşiktaş’ın eski Menajeri ve Futbol Yorumcusu Sinan Engin’e Erman Toroğlu hakkında “Onu gazeteden de kovduracağım bak, seyret” dediği belirlendi.



Aziz Yıldırım ile Sinan Engin arasında geçen 25 Nisan 2011 tarihli saat 16.20’de yapılan telefon görüşmesinde, Yıldırım’ın Engin’i ertesi gün öğle yemeğine davet ettiği görülüyor. Görüşmenin devamında Yıldırım’ın “...akşam bunlar günah çıkartıyorlardı ibneler, çok yumuşamışlar akşam, benim diyor bir sorunum yok da ben askerlikten dolayı yazdım da onun için bana şey Fenerbahçe’yle benim bir sorunum yok, onlarla şahsi bir problemim yok diyor, bilmem ne götü yemiyor” şeklinde konuştuğu, Engin’in ise “...önümüzdeki dönem Erman hocayla falan abi dedi konuşacağım zaten dedi bana Mehmet Aslan” diye cevap verdiği kayda geçti.



Bunun üzerine Yıldırım, Toroğlu için “Ben yani yakında kampanyaya başlayacağım ben. Onu gazeteden de kovduracağım, bak seyret. Ben muazzam bir operasyon başlatacağım” diye cevap veriyor.



Bu konuşma kayıtlarının üzerine Emniyet’ten Yıldırım’a “Erman Toroğlu’nu daha önce bir yerden kovdurmamış iseniz gazeteden de kovduracağım demenizin sebebi nedir? Şahısla aranızdaki husumetin sebebini açıklayın. Operasyon başlatmaktan kastınız nedir?” sorusu yöneltiliyor. Yıldırım ise bu soruyu yanıtsız bıraktı.



Aziz Yıldırım’ın Erman Toroğlu’nu Lig Tv’den kovdurduğu yönündeki iddialar üzerine geçtiğmiz 5 temmuzda Kanal D televizyonunda Serdar Cebe’nin sorularını yanıtlayan Toroğlu “Hayat çok güzel. İnsanlar nelerle uğraşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz. Saçmasapan işler bunlar ama maalesef gerçekler. Bir yerden başlanması gerekiyordu, bir yerden düğmeye basıldı ve başladı. Benim Aziz Yıldırım tarafından işten atılmam falan hikaye. Herkes beni işten atmak isteyebilir. Ben müesseseme bakarım. Eğer müessesem beni işten atmaya karar vermişse, buna da Aziz Yıldırım’ın gücü yetmişse Yıldırım’a serzenişte bulunmam” demişti.







