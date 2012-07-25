Aziz Yıldırım, Cüppeli Ahmet'i Metris Cezaevi’nde ziyaret etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, önceki gün kamuoyunda ‘Cüppeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’yü Metris Cezaevi’nde ziyaret etti.

Şike davası kapsamında yaklaşık 1 yıl tutuklu kalan Aziz Yıldırım, özgürlüğünün ardından, cezaevi ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Geçen hafta Mehmet Ağar’ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Ahmet Mahmut Ünlü’nün önceki günkü adresi ise Metris Cezaevi oldu.

Saat 14.00 sıralarında Metris Cezaevi’ne gelen Aziz Yıldırım ile Ahmet Mahmut Ünlü’yü ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Hürriyet’e bu ziyareti doğrulayan Ahmet Mahmut Ünlü’nün basın danışmanı Özay Oral, Ahmet Mahmut Ünlü’nün duyduğu memnuniyeti de ifade ederek, "Hocamız bu ziyaretten dolayı oldukça mutlu olmuş. Aziz Bey’in vefası karşısında duygulanmış. Duyduğum kadarı ile cezaevindeki günlerden ve dışarıda yaşanan gelişmelerle ilgili konuşmuşlar. Hasret gidermişler. Kimi zaman duygulu kimi zaman da esprilerle geçen bir görüşme olmuş. Aziz Bey hocamıza bir ihtiyaçları olup olmadığını sormuş" dedi.