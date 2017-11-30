Aziz Yıldırım, Çerkezköy'de '1907 Okul 1907 Pota Projesi'nin açılışına katıldı

Şaban KARDEŞ - Onur KAYA / ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA) - FENERBAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesinde Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü\'nün, \'1907 Okul 1907 Pota Projesi\' kapsamında okullarda yaptırılan potaların açılışına katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü\'nün, \'1907 Okul 1907 Pota Projesi\'nin dört okulda yaptırılan potaların açılışına katılmak üzere Tekirdağ\'ın Çerkezköy ilçesine geldi. Başkan Yıldırım, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Şahin Baysak, işadamları, dernek üyeleri ile taraftarlarla bir araya geldi.

Başkan Yıldırım, günün anısına Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva\'ya üstünde isimlerinin ve futbolcuların imzalarının yer aldığı 59 numaralı formayı günün anısına hediye etti. Taraftarın büyük ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirip, kulübe yeni üye olanların üyelik sözleşmelerini imzaladı. Yıldırım daha sonra ise Gazi Osman Paşa Mahallesi\'nde bulunan öğrenci yurdunda öğrenciler ile bir araya geldi.

Yıldırım, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay\'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Yıldırım, Kızılpınar Mahallesi\'ne geçerek Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından gerçekleştirilen, \'1907 Okul 1907 Pota Projesi\' kapsamında 4 okulda dernek üyeleri tarafından yaptırılan potaların açılış törenine katıldı. Bölgedeki Fenerbahçe şube ve dernek yöneticileri, kongre üyeleri ve taraftarlarının desteğiyle kurulumları yapılan potaların açılış törenine Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay ve Fenerbahçe Fatih Şube Başkanı Yahya Uğur, Fenerbahçe Dernekler Masası Sorumlusu Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon Üye Proje yöneticileri Miraç Çam, Selma Görencan, Sema Yula\'da katıldı.

Açılış töreninde öğrencilere Türk bayrakları ve Fenerbahçe bayrakları dağıtıldı. Minik öğrenciler tarafından, \"En büyük başkan Aziz Başkan\" sloganlarıyla karşılanan Yıldırım, ardından potaların açılışını gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yıldırım ve kahvaltıya katılanlar

-Yıldırım\'ın üye yapması

- Yıldırım\'ın öğrencilerle sohbeti

- Protokol üyelerinin potaya basket atması

-Potaların açılışı

-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)