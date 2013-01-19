Aziz Yıldırım: Bugüne kadar burayı bakkal dükkanı gibi idare ettik

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da katıldığı Divan Kurul'nda Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, yönetime yüklenerek "Yetkiler profesyonellere devredilemez" dedi. Aziz Yıldırım, Günay'a yanıt vererek "Biz de dahil, bugüne kadar burayı bakkal dükkanı gibi idare ettik. Artık böyle olmamalı" diye tepki gösterdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Kurul Başkanı Yüksel Günay başkanlığındaki toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve çok sayıda kurul üyesi katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, eski üyeler ve hayatını kaybeden Mehmet Ali Birand için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının hep birlikte söylenmesiyle başlayan toplantıda daha sonra 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketleri takdim edildi.

Ardından kürsüye gelen Başkan Aziz Yıldırım, bu divan kurulu toplantısında Fenerbahçe tarihinin önemli günlerinden birinin yaşandığını söyledi. Başkan Yıldırım, "Bugün burada kulübünü alacağı-vereceği şu diye konuşmayacağız. Bugün burada geleceğe doğru atacağımız adımın ilk damgasın vurarak, neler yapacağımızı anlatacağız. Yapacaklarımızı, bundan sonra anlatacağız. Fenerbahçe, UEFA kriterleriyle yeni bir döneme girerken, kendi içinde de bir yenilenmeye ihtiyaç vardı. Yöneticilerimiz ve onlarla çalışacak arkadaşlar çalışmalar yaptı. Bir sunum yapacaklar" dedi.

Basında "hisse senetlerini sattılar", "MASAK, Maliye araştırma yapıyor" diye haberler yapıldığını belirten Aziz Yıldırım, "Bunları yazıyorlar. Artık buradan medyaya cevap vermeyeceğiz. Ama sizin sorduğunuz her şeye cevap vereceğiz. Gazetelerde yazılanlara değil, sizin sorduklarınıza cevap vereceğiz. Biz tüzüğümüzü bilen insanlarız ve ne zaman genel kuruldan izin almamız gerektiğini biliyoruz. Tüzük ne gerektiriyorsa onu yaparız" dedikten sonra Kulübün yeni CEO'su Hakkı Hasan Yılmaz'ı kurul üyelerine takdim etti.



CEO, kurumsallaşmayı anlattı



Hakkı Hasan Yılmaz da kürsüden yaptığı konuşmada, "Şahsıma gösterilen güven ve teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada size hitap ediyor olabilmem bile çok önemli bir değişim. Bugün dünyada değişim sadece teknolojide yaşanmıyor; insanlar ve kavramlar da değişiyor. Türkiye 'nin en güçle camiası olarak Fenerbahçe'nin bu değişimden soyutlanması mümkün değil. Biz bu değişimi kendi lehimize döndürmeye çalışacağız. Bizim hedefimiz 106 yıllık bu kulübü gelecek yüzyıllara nasıl taşıyacağımızın planlarını yapmak. Kurumsallaşma yolunda atılan bu adımdan dolayı başkan ve yöneticileri kutluyorum. Kurumsallaşma bir amaç değil, bir araçtır. Bizim amacımızı Fenerbahçe'yi Avrupa'nın ve dünyanın en büyük kulüplerinden biri yapmaksa, bu adımı atmalıyız. Kurumsallaşma bir plan dahilinde çalışmak, nizam ve intizam, büyük hedefleri göz önünde bulundurmak, şeffaflık ve hesap verilebilirlik demektir. Kurumsallaşma aslında bürokrasi de demektir. Bürokrasi olmadan kurumsal yapı kurulamaz. Daha yavaşlamak ve belli mekanizmaların yavaşlatılması demektir. Çünkü kurumsal şirketler ince eleyip sık dokumak zorundadırlar, fevri hareket edemezler ama tüm paydaşlarını eşit olarak göz etmelidirler. Kurumsallaşma bir aç kapa düğmesi değildir. Bir davranış ve düşünce yapısının değişimi, davranma değişimidir. Bu da birkaç kişinin istemesiyle olmaz" diyerek kurumsal yapı hakkında genel bilgiler verdi.

Ardından Kendisi hakkında da kişisel bilgiler veren CEO Yılmaz kendi çalıştığı şirketler ve sektörleri anlatmasının ardından sözlerini "Ama bugün burada sizlerle olmanın bunlarla alakası yok. Kulüpçülüğü spor endüstrisini bilmem. Fenerbahçe Spor Kulübü üyesiyim. Bugün burada bulunmamamın tek nedeni Fenerbahçeli olmam. Şahsıma gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ederim" ifadeleriyle noktaladı.

Daha sonra Yöneticilerden Ender Alkaya kürsüye gelerek kurumsallaşmaya ve yeni yapılanmaya niçin ihtiyaç duyulduğunu anlattı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dünyanın son 20-30 yılda müthiş bir hızla değiştiğini söyleyen Ender Alkaya, "Bu değişimi kendi lehimize zapt-ı rap altına alamazsak, başarılı olmamız mümkün değil" dedi. Daha sonra profesyoneller tarafından bir sunum yapıldı ve kulübün izleyeceği kurumsal yapıyla ilgili bilgiler verildi.



Yüksel Günay'dan eleştiri



Tanıtımın ardından kürsüye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay geldi. Günay yeni kurumsal yapılanmayla ilgili eleştirilerini dile getirdi. Fenerbahçe'nin bir spor kulübü olduğunu ve Dernekler Yasası'na tabii olduğunu belirten Yüksel Günay, Yeni CEO'nun sadece Fenerbahçe'nin 8-9 şirketinin başına değil, tüm kulübe atandığını belirterek, o zaman kulüp içindeki bazı birimlere gerek kalmadığını söyledi. Yetkilerin profesyonellere devredilemeyeceğini söyleyen Yüksel Günay, yeni yapılanmanın kulübü yeni mali yükler de getirdiğini belirterek, (Aylık 150 bin lira) eleştirilerini sürdürdü.



Aziz Yıldırım yanıt verdi



Bu eleştiriler üzerine Başkan Aziz Yıldırım "Şimdiye kadar Fenerbahçe'de amatörce çalışıldı, profesyonelce değil. Bizler geçici, Fenerbahçe kalıcıdır. Bu geç kalmış bir hamledir. Biz Fenerbahçe yönetiminde ne yapılıyor herkes bilsin istiyoruz" dedikten sonra kürsüye geler şunları söyledi:

"Biz istiyoruz ki Fenerbahçe'de yeni yapılanma olsun. Şahıslar kişiler önemli değil. Bizler gelip geçiciyiz Aziz Yıldırım ve arkadaşları 15 yıldır amatörce çalışıyorlar. Biz ve bizden öncekiler burada amatörce çalıştılar. Biz 12 saat burada mesaideyiz. Biz ayrıldığımız zaman bu kadar çalışacak yöneticiler bulamazsınız. Bunun altyapısını oluşturmak lazım. Dünya üzerinde teknik ve ekonomik konularda bilgili olan insanları buraya getirmek lazı. Biz de dahil, bugüne kadar burayı bakkal dükkanı gibi idare ettik. Artık böyle olmamalı. 150 bin lira ek maliyetten bahsediliyor. Yönetim Kurulu üyemiz Ender Alkaya bize bunun 1 milyon dolara mal olacağını söyledi. Biz bunun kararını aldık. Evet genel giderler artıyor ama Fenerbahçe'de büyüyor. Eskiden 100 personele 700-800 sporcusu vardı. Bugün öyle mi? Daha da büyüyeceğiz. Sadece yöneticilerle olmaz bu iş buraya fikir getirecek insanlar lazım. Buraya gelen yönetimler ise sadece karar verme mekanizması olacak. Artık burada bizim gibi hamalları bulamazsınız. Fenerbahçe'yi sevmek ayrı şey ama herkesin işi gücü, mesaisi var. Ben Fenerbahçe büyüsün diyorum. Bugün amatör şubelerde 20 trilyon açık var. 5 trilyon yılda elektrik, su gaz parası ödüyoruz, 5 trilyon arsalara kira ödüyoruz. Devlete Fenerbahçe 75 trilyon vergi ödedi. Ben bunları katıyorsam, Fenerbahçe'deki mesaim azalmalı. Bu şekilde devam edersek, bir tane oyuncu alamazsınız, para yok diyorlar. Ama bir taraftan herkes oyuncu almak istiyor. Kaynak yaratmanız lazım. Bu Fenerbahçe'nin geleceğidir. Fenerbahçe için hiçbir zaman kötülük yapmadım. Vergiyi bir gün önce bir gün sonra ödemek bile bu kulübü kazanç getirir. Hiç merak etmeyin denetimler aynen devam edecek. Bu insanlardan benim buraya alacağım insanlar olduğu için sizlere bahsetmedim. Kulübe alacağım personeli şimdiye kadar burada hiç anlatmadım. Bu insanları kulübe personel olarak alıyorum. Böyle olacağını bilseydim, burada hiç bilgi vermeden biz bu işi hallederdik. Zaten sunumdan insanlar sıkıldı. Biz bunları her gün dinliyoruz yönetim kurulunda. Fenerbahçe'yi hayatımdan çok sevdim. 1 sene gittim, başka şeylerden yattım; 5 sene de 10 senede yatarım. Fenerbahçe için canımı veririm. 150-300 bin liralar önemli değil. Benim bu kulübe neler yaptığımı herkes bilir. Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yoktur. Bilsem bu tanıtımı yapmazdım. CEO değil, genel müdür deyin ne fark eder. Önemli olan birinin gelip bu yükü üzerimizden alması. Benim burada 100 sene duracak halim yok. Fenerbahçe'yi tabana oturtalım. 150 bin lira hiçbir şey değil. Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlayacaktır. Tüzüğün dışına çıkmam, görevlerimi de iyi bilirim. 15 senedir başkanım. Divan kuruluna saygılı olduğumu unutmayın. Her zaman sizden destek gördüm. Hepinize şahsım adına teşekkür ederim."