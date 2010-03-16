Aziz Yıldırım bırakıyor mu?

T24 - Fenerbahçe kulübü, başkan Aziz Yıldırım'ın görevi bırakacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son yönetim kurulu toplantısına katılmayan Yıldırım'ın istifa etmeyi düşündüğü şeklindeki iddialar kesin bir dille yalanlandı.



Yıldırım'ın olağanüstü kongreye gitme bir düşünce de taşımadığı da vurgulanan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu tüm haber ve yorumların kesinlikle gerçekle ilgisi yoktur, tamamı dedikodu ve asılsız iddialara dayanmaktadır. Tamamı hayal ürünü olan bu yorumları yapanlar, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın dün yapılan yönetim kurulu toplantısına katılmamasını da ayrılma kararının bir işareti olarak aktarmaktan çekinmemişlerdir.



"Tarihi daha önceden kararlaştırılmış olan dünkü yönetim kurulu toplantısı olağanüstü bir toplantı olmamakla birlikte, başkanımız Sayın Aziz Yıldırım da yine daha önceden planlanmış bir iş seyahati nedeniyle bu toplantıya katılmamıştır.



"Hal böyle iken, başkanımızın toplantıya katılmamasını, ayrılık kararı ya da sinyali olarak değerlendirmek son derece sığ ve çirkin bir yaklaşımdır. Dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantımız, mazereti olan başkanımız ve bazı yöneticilerimiz dışındaki diğer tüm yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile gerçekleşmiş ve rutin gündeme ilişkin konular değerlendirilmiştir. Toplantı olağanüstü olmadığı gibi toplantıda alınan olağanüstü bir karar da söz konusu değildir."







