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Spor

"Aziz Yıldırım beni tokatlasaydı, yüzüne yumruk atardım"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hogh, Galatasaray'ın şampiyonluğundan Aziz Yıldırım'ın kendisini sorumlu tuttuğunu söyledi

18 Kasım 2016 11:26

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Jes Hogh, çıkardığı kitabında Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadıklarını anlattı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu ile biten sezonda alınan Beşiktaş yenilgisinden Aziz Yıldırım'ın kendisini sorumlu tuttuğunu yazan Hogh, "Aziz Yıldırım beni ofisine çağırdı. Bir parça kağıt vardı. Kalemle maçta olanları anlatmaya çalıştım. Buna ek olarak 'kaybetsek de iyi oynadım' dedim" ifadelerini kullandı.

 

"Tokat atsaydı, yumruk atardım"

 

Aziz Yıldırım'ın futbol hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Hogh, "Elimdeki kalemi masasına koymak için eğildim. Masa biraz uzakta kaldı. O yüzden fırlattım. Aziz Yıldırım bu andan sonra yüzü tamamen kırmızıya dönerek çılgına döndü.

Çığlık atıp bağırıyordu. Beni tokatlamaya çok yakındı. Böyle yapsaydı, eminim ki yüzüne bir yumruk atardım. Ofisten çıktığım anda 'Fenerbahçe'den ayrılmalıyım' diye düşündüm" diye yazdı.

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Jes HoghAziz YıldırımFenerbahçe

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