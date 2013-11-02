Aziz Yıldırım: Benden önce Fenerbahçe’nin bir çöpü yoktu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık yarışındaki rakibi Mehmet Ali Aydınlar’ı eleştirerek “Fenerbahçe'nin bir çöpü yoktu. Bugün geldiği noktada ortadadır. Stat, salon, Topuk Yaylası, otel ortadadır. 5 yıldızlı takım yapacağım. Nerede yapacaksın kardeşim! Gel burada anlat! Ben anlattım, banka kurup gelecek parayla yapmaya çalışacağım. Real Madrid olacağım, sen ne kadar biliyor musun! Sen bu parayı nasıl yükselteceksin, gel onu anlat” dedi.

Yarın seçime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, Genel Kurul üyelerine son kez seslendi.

Aziz Yıldırım’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

Mehmet Ali Bey gitti, ben kime soru soracağım? Faik sana soracağım ama anlamıyorsun. Adama diyorsun ki, oy ver, adam Galatasaraylı. Siz alıştınız tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Saygı gösterdim bugüne kadar, saygı gösterin.

Şimdi bu şeffaflık nedir? Fenerbahçe Futbol AŞ, SPK'ya bağlı. Ne şeffaf olacak başka. Denetleme Kurulu var, o da geliyor söylüyor. Ali Şen biliyordur. Başkanım, Denetleme Kurulu'nun söylediği doğru mudur, yanlıştır.

Ali Şen ile diyalog

Ben geldiğimde, 1998'de stat yapılacaktı. Doğruları konuşalım, şahitler var. Ali Şen para toplamışlardı. Yetmemişti. Ben geldim, genel kurula getirdim. Bu paraları toplayamayız, bize yetki verin, statı yapalım dedim. Stat orada.

Ali Şen burada olduğu için söylüyorum. Bana geldi, borçlar önemli değil dedi, borçlar ödenir dedi, siz köprü ödeme yapacaksınız dedi. Parayı ödeyecek geri alacaksınız dedi. 6 milyon dolar parayı çuvalın içinde kulübe getirdim. Borçlara verdik. Ben o parayı alamadım, almadım. Fenerbahçe'ye ben ne şekilde geldim, en iyi Ali Şen bilir. 5 milyona verdik, alacaklıydık diyorlar. Ben aldığım zaman kulüp artıda mıydı, ekside miydi, dürüst söyleyin.

Aydınlar’a sert yanıt

Benim aldığım tarihte, Fenerbahçe'nin varlığı beşse yetmişbeş borcu var. Aydınlar gitmeseydi, ben ona güzel bir teklif yapacaktım. Fenerbahçe'nin 463 milyon var. 500'den yukarı ne çıkarsa ben ödeyeceğim. 700-800 ne çıkarsa ben taahhüt edeceğim. Her şeyimi satacağım, ben o parayı ödeyeceğim ama çıkmazsa siz de o parayı Fenerbahçe'ye vereceksiniz. Şunu batırdılar, bunu batırdılar. Şu salona, esere bakın. Rakı kokularının içinde kongre olurdu. Faruk Ilgaz'ı düzelttik. Oradan buraya geldik. Ben betondan anlıyorum bunu yaptım. Siz de anlayın siz de yapın. Türkiye'de kaç kulübün böyle salonu var. Bir gün gelirsiniz, yaparsınız ama karalamayın. Fenerbahçe benimle birlikte varlık sahibi olmuştur.

Fenerbahçe'nin bir çöpü yoktu. Bugün geldiği noktada ortadadır. Stat, salon, Topuk Yaylası, otel ortadadır. 5 yıldızlı takım yapacağım. Nerede yapacaksın kardeşim! Gel burada anlat! Ben anlattım, banka kurup gelecek parayla yapmaya çalışacağım. Real Madrid olacağım, sen ne kadar biliyor musun! Sen bu parayı nasıl yükselteceksin, gel onu anlat!

Sevgi, barış, kardeşlik! Sen günlük hayatında herkesle barışık mısın ya! Sen benim yanımdaki üyelere bak, kaç sene beraber çalışmışız. Dün üzüldüm, Mehmet Ali Aydınlar adına üzüldüm. Beklerdim ki, benden daha fazlasını yapmayı vaad etsin. Ya hiçbir şey yok ya! Boşuna konuşuyor, beni de konuşturuyorsunuz ya! Bu kongrenin tek bir amacı var.

Sayın Recep Özcan diye bir adam var, ben ve arkadaşlarım şike yapmışız, kötü şöhret sahibiyiz diye Fenerbahçe'yi mahkemeye verdiniz. Ayıp ya! Bu adam sizin içinizdendir. Bu adam Aziz Yılmaz'ın yanında büyümüştür. Ya bunlar rezil! Recep Özcan, mahkemeden davayı çekmek için 3 milyon dolar istedi. Öyle yok! Para vermeyeceğim dedim! Gelsin konuşsun!

Biz şike yapmadık

Fenerbahçe bugün yeniden doğuyor. Buradaki desteğinize yine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Dün Mehmet Ali Bey'e sordum. 2010/11 şampiyonu kimdir diye! Kendisi de söyledi. Gönül isterdi ki, federasyonda iken de bunu söyledi. Buna da şükür! Kupa Fenerbahçe'nin falan değil, şike yapmadan Fenerbahçe şampiyondur diyeceksin! Bunu hapishanede söyledik, mahkemede söyledik, Silivri'de söyledik, Metris'de söyledik. Sayın Başkan, Ali Şen geldiğinde ona da söyledim. Bizim şike yapmadığımızı her gelene anlatamaya çalıştık. Bu davanın sonu bitmiştir. Bizim için artık şike lafı geçmeyecektir.

UEFA'ya gittik, savunma yapıyoruz. Sizin federasyon geldi bizle pazarlık etti dediler. Fenerbahçe eğer şike yapmışsa, aldığı paraları geri alıp UEFA'ya göndermeyeceğim demişler. Federasyon yazısı içinde, kitapta. İkinci sene göndermeyeceğim, puanını sileceğim diyorlar. Sen yazı yazdın, dedin ki, siz gelemezsiniz diye yazı yazdılar TFF'ye. Mehmet Ali Bey, geldi Türk milli takımı 8 sene ceza alacak. NE oldu, biz 2 sene ceza aldık. Adamlar diyor ki, gelseydiniz alacaktık. Aydınlar siyasilere gidiyor, onlar da şike yapıldıysa küme düşürün, yapmadıysa kapatın. Şahıslar yaptıysa ceza verin dediler. Sen ne yaptın?"

Fenerbahçe’nin çekleri kabul edilmiyordu

"Transferde Fenerbahçe'nin çeklerini kabul etmiyorlardı. Baliç'i 9 milyon dolara Bursaspor'dan aldım. O dönem İstanbulspor, Galatasaray, Beşiktaş her gün istedi. Menajeri sayesinde Baliç'i bu kulübe kazandırdık. 30 günlük çeklerle gönderdik, 1 Haziran-30 Haziran. Aradılar, Bursaspor kabul etmediler. Fenerbahçe'nin çeklerini kabul etmiyorlar, Aziz Yıldırım çeki istiyorlar. Ben de bankaya gidip 1 aylık çek aldım.

Şeffaf değil diyorlar. Fenerbahçe'nin üye numaralarını istiyorsun. Ben hastanene gelip üye numaralarını istersem verir misin! Mahkemeye gidiyorlar, karar çıkartıp geliyorlar. Ayıp ya! Ben göndermiyorum, kulüp adına gönderiyorum. Ölüme de, doğuma da gönderiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak imzalıyorum, Aziz Yıldırım olarak imzaladığımı gösterin özür dileyeyim."

Kulüpte maaşlar geç ödenirdi. Para yoktu ama şimdi Allaha şükür bütün ödemeler zamanında yapılıyor. İnşallah bizden sonraki dönemde de bu devam eder."

‘Çok olgun bir kongre yaptık’

"Çok olgun bir kongre yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için hayırlı olmasını diliyorum. Bu kongre olağan değildi. Mahkeme kararıyla oldu. TBMM'den çıkan bir karar gibi karar alarak bizi buna mecbur etti. Kongrenin Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Fenerbahçe inşallah bu sezon her dalda şampiyon olacaktır. Gönüllerimiz onlarla. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan selam olsun bütün Fenerbahçeliler'e!"