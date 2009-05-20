Aziz Yıldırım baskı yapıyor



Fenerbahçe'de kongreye Şadan Kalkavan'ın listesinden giren Hakan Bilal Kutlualp, başkan Aziz Yıldırım'ın derneklere oy baskısı yaptığını iddia etti.





Fenerbahçe Kulübü'nün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıklayan Şadan Kalkavan'ın yönetim kurulunda yer alan, eski kulüp yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, başkan Aziz Yıldırım ve ekibine yönelik suçlamalarda bulundu.



Kutlualp, Aziz Yıldırım ve ekibinin yurt içi ve yurt dışındaki bütün dernekleri arayarak, kendilerini destekleyen açıklamalar yapmaları için baskı kurduğunu, tehdit ettiğini, oy taahhütleri için uçak bileti ve konaklama ücreti gibi enstürmanlar sunduğunu iddia ederek, ''Büyük Fenerbahçe kongre üyelerinin oylarının uçak bileti veya herhangi bir maddi vaatle değiştirilebileceği fikri, cahillik ve saygısızlıktır. Biz Fenerbahçe kongresinin hangi yönde olursa olsun oyuna saygılıyız. Onların sadece ve sadece Fenerbahçe aşkı için ve bu kötü gidişatı değiştirmek adına oy kullanacaklarından eminiz'' dedi.



Kutlualp, kendilerinin oy için hiçbir üyeyi aramayacaklarını ifade ederek, ''Hiçbir kongre üyemizi telefonla ve başka şekilde arayıp rahatsız etmek saygısızlığında bulunmayacağız. Korkunun ecele faydası yoktur'' şeklinde konuştu.



