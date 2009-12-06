Aziz Yıldırım başkanlıktan istifa etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti.

Aziz Yıldırım, Eskişehirspor maçı bitiminden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'u tebrik etti.

Eskişehir'de tarihi mekanları gezerken gazetecilerin kendisini tahrik ettiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

''Ben bunları gerekli yerlere şikayet edeceğim. Tüm kulüplerin başkanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman beraber çalıştık. Ancak, hakem camiası ortamı, ortalığı karıştırıyor. (Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Başkanı) diye yorum yapamıyor. Ben de bugünden itibaren Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. Görsünler bakalım Aziz Yıldırım takımının haklarını nasıl koruyacak. Kimse (bu hakemlerle devam edeceğiz) demesin. Biz etmeyeceğiz. Hakemler oyuncuların moralini bozuyor. Fenerbahçe için çalışacağım. Türk futbolu bu şekilde bir yere gitmez. Federasyona sesleniyorum; Akıllarını başlarına alsınlar.''