-AZİZ YILDIRIM BAŞBAKANLIKTA ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Başbakan Recep Tayip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyelerinden Nihat Özdemir ve Ali Koç'u kabul etti. Başbakanlık merkez binada gerçekleştirilen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşme sonrasında Ali Koç, bir gazetecinin, bayan basketbolcu Diana Taurasi'nin doping test sonucunun yanlış çıkmasına ilişkin durumunu hatırlatarak, ''Hacettepe Doping Merkezi'nin kapatılmasını mı istediniz'' sorusuna, ''Yok, yok'' şeklinde cevap verdi.