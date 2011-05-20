-AZİZ YILDIRIM ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli ekibin, dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yaptığı bildirildi. Sakatlığı süren Özer, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı özel program dahilinde sahada ve salonda çalışırken, bu oyuncu dışındaki bütün futbolcuların antrenmanda yer aldıkları belirtildi. -AZİZ YILDIRIM DA İZLEDİ- Sarı-lacivertli ekibi ligin son haftasında yapacağı bu önemli maç öncesi yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmıyor. Bugünkü antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkanlardan İlhan Ekşioğlu'nun da izledikleri kaydedildi. Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek.