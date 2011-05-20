T24 LogoT24 Logo
Spor

AZİZ YILDIRIM ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 16:53

-AZİZ YILDIRIM ANTRENMANDA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli ekibin, dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yaptığı bildirildi.  Sakatlığı süren Özer, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı özel program dahilinde sahada ve salonda çalışırken, bu oyuncu dışındaki bütün futbolcuların antrenmanda yer aldıkları belirtildi.  -AZİZ YILDIRIM DA İZLEDİ- Sarı-lacivertli ekibi ligin son haftasında yapacağı bu önemli maç öncesi yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmıyor.  Bugünkü antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkanlardan İlhan Ekşioğlu'nun da izledikleri kaydedildi.  Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24