Aziz Yıldırım: "Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim"

\"3 yıl daha adayım, bu 3 yıldan sonra Fenerbahçe\'de görev almayı düşünmüyorum\"

\"Benim bilgim dahilinde Ali Koç şikayet edildiyse ben namussuzum, şerefsizim\"

\"6 sene boyunca benimle yönetimde bulundu. Hiçbir zaman bir seçime müdahale ettik mi? Rahat olsunlar\"

\"20 yıl başkanlık yaptım, Fenerbahçe\'nin neye ihtiyacı olduğunu en iyi ben bilirim\"

\"Aykut hoca çok duygusal birisi. Bazen biraz beklese daha doğru kararlar verecek ama yapısı böyle\"

\"Aykut hocanın durumuna seçimi geçtikten sonra bakacağız\"

\"12 Mayıs\'ta Fenerbahçe\'ye kumpas yapılmıştır\"

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün 2-3 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu\'nda düzenleyeceği Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, TRT Spor\'da yayınlanan bir programda seçime dair açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım\'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

\"Kongreyi Fenerbahçe yönetimi organize etmiyor, genel kurulun belirlediği sorumlu kişiler ilgileniyor\"

\"Sandıklar tek tek açılmayacak\"

\"Benim seçim vaadim yok. Bir hikaye yaşandı. Bu hikayenin içinde acı da, tatlı da var, hüzün de var. Fenerbahçe camiası 3 Temmuz\'da çok acı çekti\"

\"Fenerbahçe\'yi ele geçirme operasyonlarının karşısında tüm camia ayakta durdu\"

\"Bize yaşatılanlardan ötürü hem maddi hem manevi zararlarımız var\"

\"3 yıl daha adayım, bu 3 yıldan sonra Fenerbahçe\'de görev almayı düşünmüyorum\"

\"Sayın Ali Koç\'a hiçbir zaman FETÖ\'cü demedim. Böyle bir şey düşünseydim, 2013\'te onu aday göstermezdim\"

\"Benim bilgim dahilinde Ali Koç şikayet edildiyse ben namussuzum, şerefsizim\"

\"Ben birini suçlayacaksam kamu önünde suçlarım, kapalı kapılar arkasından suçlamam. Ben yürekli adamım\"

\"6 sene boyunca benimle yönetimde bulundu. Hiçbir zaman bir seçime müdahale ettik mi? Rahat olsunlar\"

\"Ali Koç abisini alsın gelsin yanıma. Her gün kulüpteyim, buyursunlar gelsinler. Sen Koç ailesinin bir çocuğusun, bunlar basit şeyler. Olaylara biraz daha geniş bak\"

\"Fenerbahçe\'de pazarlık olmaz. Fenerbahçe\'nin ne zaman ihtiyacı olursa, o zaman gelirsiniz\"

\"Kasaya koyacağınız parayla ancak başkanlık yaptığınız süreyi rahat geçirirsiniz. Borçları durduramazsınız\"

\"20 yıl başkanlık yaptım, Fenerbahçe\'nin neye ihtiyacı olduğunu en iyi ben bilirim\"

\"İstesek şimdiye kadar sermaye artırımı yapardık\"

\"Galatasaray maçında Bülent Yıldırım 3 tane penaltımızı vermedi. Birini verse şampiyonduk\"

\"Kimse para vermeden kulübe üye olamaz. Onlar da yaptılar, yaptırıyorlar da. Para verilmeden üyelik olmaz\"

\"Ben ve eşim her şeyin altına imzamızı atıyoruz, bir gün kimseye dert yanmadık, 20 sene çektik\"

\"Fenerbahçe\'yi halkın takımı yaptım. Fenerbahçe halkın takımı diyorlardı halktan kimse gelip oy kullanamıyordu\"

\"Aykut hoca performans olarak iyiydi. Hakem bir maçta hata yapmasaydı, Aykut hocayı kimse konuşmayacaktı\"

\"Aykut hocanın durumuna seçimi geçtikten sonra bakacağız\"

\"Aykut hoca çok duygusal birisi. Bazen biraz beklese daha doğru kararlar verecek ama yapısı böyle\"

\"Takviye yapacağız\"

\"Bizim ulaşamadığımız üyelere Ali Koç ve üyesi ulaşıyor\"

\"Bir transfere bile yönetim olarak karışmadık\"

\"Sezonun kırılma maçı, Kadıköy\'deki Galatasaray karşılaşmasıydı\"

\"Beşiktaş ile kavga etmedik, haklarımızı savunduk\"

\"Trabzonspor\'dan şampiyonluğu hakkımızla aldık\"

\"Trabzonspor ile ilişkileri yumuşatmaya çalışıyoruz ama bu durumdan nemalanmaya çalışanlar var\"

\"12 Mayıs\'ta Fenerbahçe\'ye kumpas yapılmıştır\"