Aziz Sancar’dan Davutoğlu’na: Amcanız hayatımı kurtardı

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sancar ailesi için Çankaya Köşkü'nde verdiği kahvaltıda yaşanan bir diyalog sırasında Prof. Dr. Aziz Sancar, Sare Davutoğlu'na, "Amcanız, Türkiye’ye yeni giren penisilini bana yaparak hayatımı kurtardı” dedi.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Nobel Kimya Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’a verdiği kahvaltıda, “Dünya ne kadar küçük” dedirten bir sohbet yaşandı. Kahvaltı sırasında amcası Dr. Kamil Özgür’ün 1955-1961 yılları arasında Mardin’in Savur İlçesi’nde görev yaptığını belirten Sare Davutoğlu, Sancar’a amcasını tanıyıp tanımadığını sordu. Sancar, Davutoğlu’nun amcasını tanıdığını ifade ederek, “O zamanlar ben küçüktüm. Bir kardeşim zatürreden ölmüştü. Amcanız, Türkiye’ye yeni giren penisilini bana yaparak hayatımı kurtardı” yanıtını verdi.

Sancar, Kamil Özgür’ün o dönem Savur’da çok sevilen bir doktor olduğunu anlatarak, vefatını öğrendiğinde büyük üzüntü duyduğunu kaydetti. Bu diyaloğun ardından Kamil Özgür’ün doktor oğlu Suat Özgür’ün de Çankaya Köşkü’ne gittiği ve Sancar ile görüştüğü öğrenildi.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen kahvaltıya, Sancar’ın eşi Esta Gwendolyn Sancar ve kızı Rose Lorraine Peifer da katıldı. Davutoğlu, kabulde Sancar’a “Stratejik Derinlik” isimli kitabını hediye etti. Sancar ve ailesine Çankaya Köşkü’nün balkonundan Ankara’yı anlatan Davutoğlu, Sancar’a bir de tebrik belgesi verdi. Davutoğlu, tebrik belgesine “Sayın Aziz Sancar, 2015 Nobel Kimya Ödülü’ne hak kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına ve bizlere yaşattığınız büyük onurdan dolayı hükümetimiz adına sizi tebrik ediyor, bilimsel başarılarınızla insanlığa hizmetlerinizin devamını diliyorum” diye yazdı.