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Sağlık

Aziz Sancar Ödülleri, sahiplerini buldu

Kazananlar ödüllerini devlet erkanından aldı

28 Ekim 2018 11:46

İstanbul’da düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın ilk gününde, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen teşvik ödülleri sahiplerini buldu.

Tıp alanında yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanları ödüllerini TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın elinden aldı.

2018 Aziz Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet Ödüllerine layık görülen isimler şöyle:

Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, Doç. Dr. Sinan Güven, Doç. Dr. Mehmet Kahraman, Doç. Dr. Tevfik Tamer Önder ve Dr. Öğr. Üyesi Urartu Özgür Şafak Şeker.

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