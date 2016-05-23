Aziz Sancar: Nobel almak güzel ama Mardin Savur'da doktorluk yapmak da güzel bir şey

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada "Nobel almak güzel bir şey. Fakat Mardin'in Savur ilçesinde doktorluk yapmak da güzel bir şey" dedi.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Üniversite'nin genç mezunlar tarafından coşkuyla karşılanan Prof. Dr. Aziz Sancar'a cübbe giydirildi.

Üniversitesine ve Tıp Fakültesine yeniden geldiği için çok duygusal olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aziz Sancar, “Ben hisli bir insanım ve hepimiz memleketimizi severiz, ben de severim. İstiklal Marşı'nı Amerika'da çok duymazsınız. İstiklal Marşı'nı duyduğumda bayrağımızı gördüğümde benim gözlerim yaşarır" şeklinde konuştu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Prof. Dr. Aziz Sancar, geçen hafta gerçekleştirdiği GATA ziyaretine ilişkin izlenimlerini “Oradaki gazileri ziyaret ettim. Birisi çenesinden ağır bir yara almıştı. Ötekisinin eli harap olmuştu. Şimdi İstiklal Marşı'nı her dinlediğimde onları düşünüyorum. Tıpçı, bilim adamı, işçi olarak hizmet ediyoruz. Onların yaptıkları fedakarlıklar ayrıdır. Onu takdir etmek lazım. Onlara her zaman şükranlarımızı bildirmek lazım" sözleriyle anlattı.

"Bizde böyle kutlama yoktu"

1969'da mezun olduğunda bugün tanık olduğu türden bir kutlama töreni olmadığını söyleyen Prof. Dr. Sancar, kendi mezuniyetini şu sözlerle anlattı:

“Mardinli 4 arkadaşımla beraber son sınavı verdim. Notlarımızı aldık birbirimize baktık. 'Yahu doktor olduk' dedik. Böyle kutlama töreni falan yoktu. Son sınavı aldık. Kayıt yerine gittik. Orada 'Geçmişsiniz doktorluk numaranız bu, evinize gidin' dediler. Bu kutlamayı görmek, gerçekten beni duygulandırıyor."

Sancar konuşmasının devamında "Ben tıp mezunuyum gerçekten iftar ediyorum. Ben aslında kimyacı olmak istiyordum. Mardin'de sınıf arkadaşlarım vardı onlar kandırdılar. Hadi hep beraber tıp fakültesine gidelim dediler ve tıp fakültesine gelmiş oldum. Gerçekten İstanbul Tıp Fakülteli olmak bir ayrıcalıktır. Onla daima iftihar edin ve çekinmeden söyleyin. Ben mezun olalı 45 yıl olmuş. Bu İstanbul Tıp Nobel için niye 45 yıl bekledi. 10 yılda olması gerekir. İnşallah aranızda 10 -15 yılda alanlar olacaktır. Bunu temenni ederim" dedi.

"2 yıl Sürgüç'te doktorluk yaptım"

Sancar, Nobel almanın güzel bir şey olduğunu fakat Mardin'in Savur ilçesinde doktorluk yapmanın da güzel olduğunu belirtti,"Nobel almak kadar önemli benim hayatımda en mutlu olduğum 2 yıl Sürgüç'te doktorluk yaptığım 2 yıldır" dedi.

Sancar, konuşmasının ardından İstanbul Tıp Fakültesi birincisi Dr. Gülsüm Başak Saygan'a diplomasını ve ödülünü takdim etti.