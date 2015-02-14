Aziz Nesin’in oğlu HDP'den aday adayı

Türk edebiyatının büyük yazarlarından Aziz Nesin’in oğlu Ahmet Nesin, HDP’den aday adayı olacağını söyledi. HDP'nin kuruluş aşamasında Ankara'da parti üyesi olduğunu belirten Ahmet Nesin, “Hatta çok enteresandır, Ankara'da partiye üye olurken 'Antalya Konyaaltı' diye üye oldum. Üyeliği, daha sonra buraya gönderdiler" dedi. Haziran seçimlerinde HDP'nin tüm renkleriyle mecliste yer alması gerektiğini dile getiren Nesin, resmi aday adaylık başvurusunu partide sürecin başlayacağı pazartesi günü yapacağını açıkladı.

DHA’da yer alan habere göre, Antalya'da yerel seçimlerde HDP'nin ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın aldığı oylardan yola çıkarak partinin 2 milletvekili çıkaracak güce sahip olduğunu dile getiren Ahmet Nesin, Antalya'da 1 olur, 2'nci milletvekilini zorlayacağımızı düşünüyorum" dedi. Antalya'da partisinin oylarının Türkiye'de gelişen süreçten bağımsız olmadığının altını çizen Nesin, “Bütün Türkiye barış istiyor. Barış sürecinde mecliste ciddi bir çoğunlukla olmak zorundayız. Bu hem Kürtler hem de sosyalistler açısından ciddi bir mesele. Barış sürecine geçilmediği sürece Türkiye'de hiçbir şeyin çözülemeyeceğine inanıyoruz" dedi.

Daha önce 1999'da ÖDP'den aday adaylığı süreci yaşadığını anlatan 58 yaşındaki Nesin, Bu işin profesyoneli olmadığımızdan son anda adli sicilden döndük. 2'nci bölgeden 8'inci sıradan adaydım ama olmadı. Yer alsam kazanacaktım zaten" diye konuştu. Antalya'da HDP listelerinde kendisi için sıra sorunu olmadığını söyleyen Nesin, Kimin seçileceğine hep beraber karar vereceğiz. Liste başı, ortası, sonu gibi bir şey bizim partide yok. Kulis de yok" diye konuştu. Nesin, aday adaylık için yatırması gereken 2 bin TL için Aday olmasam da parti seçime katılıyor, para lazım. Bize devlet para vermiyor. Afiş bastırarak zaten harcayacağımız parayı şimdi böyle vereceğiz" diye konuştu.