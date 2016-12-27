Aziz Nesin’in kitaplarının 70 yılda kaç baskı yaptığı açıkladı

Aziz Nesin Vakfı, edebiyatımızın usta kalemlerinden Aziz Nesin’in kitaplarının 70 yıl boyunca 11 milyon adete yakın baskı yaptığını açıkladı.

Yayın haklarını elinde bulunduran Aziz Nesin Vakfı, ilki 1946 yılında basılan kitapların o dönemden bu yana 10 milyon 780 bin adet basılıp, dağıtıldığını söyledi.

Aziz Nesin'in asıl üne kavuştuğu 1955 sonrası dikkate alındığında şu bilgiler ortaya çıkıyor:

- Aziz Nesin'in yıllık ortalama kitap satışı yaklaşık 100.000.

- Kitap satışlarının nüfusa oranlandığında 1,000 kişiye yılda 2.37 Aziz Nesin kitabı düşüyor.

- En fazla Aziz Nesin kitabı 1975'te 278 bin adet basıldı ve nüfusa oranı 6.89/1000 olarak hesaplandı.

- Aziz Nesin'i kaybettiğimiz 1995 yılında 214 bin kitap basıldı ve nüfusa oranı 3.44/1000 olarak hesaplandı.

- Nesin Yayinevi'nin kurulduğu 2005 yılından bu yana ortalama yıllık satış 130 bin oldu ve nüfusa oranlarının ortalaması 1.73/1000 olarak belirlendi.

- Son beş yılın yıllık satış ortalaması da 166 bin adete çıktı ve bu dönem satışlarının nüfusa oranlarının ortalaması 2.14/1000 oldu.

UNESCO'nun yayınladığı Index Translationum adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır.

Aziz Nesin, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde neler yaşandığını böyle anlatmıştı...