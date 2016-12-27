T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Aziz Nesin’in kitaplarının 70 yılda kaç baskı yaptığı açıkladı

Mizah, kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıta imza atan Nesin, 6 Temmuz 1995'te hayatını kaybetmişti

27 Aralık 2016 17:33

Aziz Nesin Vakfı, edebiyatımızın usta kalemlerinden Aziz Nesin’in kitaplarının 70 yıl boyunca 11 milyon adete yakın baskı yaptığını açıkladı.

Yayın haklarını elinde bulunduran Aziz Nesin Vakfı, ilki 1946 yılında basılan kitapların o dönemden bu yana 10 milyon 780 bin adet basılıp, dağıtıldığını söyledi.

Aziz Nesin'in asıl üne kavuştuğu 1955 sonrası dikkate alındığında şu bilgiler ortaya çıkıyor:

- Aziz Nesin'in yıllık ortalama kitap satışı yaklaşık 100.000.

- Kitap satışlarının nüfusa oranlandığında 1,000 kişiye yılda 2.37 Aziz Nesin kitabı düşüyor.

- En fazla Aziz Nesin kitabı 1975'te 278 bin adet basıldı ve nüfusa oranı 6.89/1000 olarak hesaplandı.

- Aziz Nesin'i kaybettiğimiz 1995 yılında 214 bin kitap basıldı ve nüfusa oranı 3.44/1000 olarak hesaplandı.

- Nesin Yayinevi'nin kurulduğu 2005 yılından bu yana ortalama yıllık satış 130 bin oldu ve nüfusa oranlarının ortalaması 1.73/1000 olarak belirlendi.

- Son beş yılın yıllık satış ortalaması da 166 bin adete çıktı ve bu dönem satışlarının nüfusa oranlarının ortalaması 2.14/1000 oldu.

UNESCO'nun yayınladığı Index Translationum adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin, Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan PamukYaşar Kemal ve Nazım Hikmet'in ardından eserleri yabancı dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır.

Aziz Nesin, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde neler yaşandığını böyle anlatmıştı...

ETİKETLER

Aziz NesinedebiyatkitaplarıbaskıAziz Nesin VakfıMadımak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24