T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aziz Nesin'i anma pikniği

Her sene temmuz ayının ilk cumartesi günü Nesin’i anma etkinlikleri düzenleniyor

30 Haziran 2017 02:39

Ünlü yazar, mizahçı ve düşünür Aziz Nesin, ölümünün 22. yılında 1 Temmuz’da Nesin Vakfı’nda düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.

Etkinlik, 1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan, şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Mercan, Erdal Erzincan ve Christian Abdullah da yer alacak.

Anmaya küçük bir ücret karşılığında katılabileceğini belirten vakfa kendi imkânlarıyla ulaşayamanlar için Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünden saat 11.00’de servis kaldırılacak.

Adres: Nesin Vakfı Gökçeali Mah, Gökçeali Caddesi No:128, 34540 Çatalca/İstanbul

İletişim: 02127836358 - 05338979730

halklailiskiler@nesinvakfi.org - iletisim@nesinvakfi.org

ETİKETLER

aziz nesinanmapiknikaziz nesin vakfı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24