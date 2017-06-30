Aziz Nesin'i anma pikniği

Ünlü yazar, mizahçı ve düşünür Aziz Nesin, ölümünün 22. yılında 1 Temmuz’da Nesin Vakfı’nda düzenlenecek bir etkinlikle anılacak.

Etkinlik, 1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan, şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Mercan, Erdal Erzincan ve Christian Abdullah da yer alacak.

Anmaya küçük bir ücret karşılığında katılabileceğini belirten vakfa kendi imkânlarıyla ulaşayamanlar için Taksim Gümüşsuyu’nda bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünden saat 11.00’de servis kaldırılacak.

Adres: Nesin Vakfı Gökçeali Mah, Gökçeali Caddesi No:128, 34540 Çatalca/İstanbul

İletişim: 02127836358 - 05338979730

halklailiskiler@nesinvakfi.org - iletisim@nesinvakfi.org