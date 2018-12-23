Aziz Kocaoğlu'ndan CHP'ye: İzmir, çantada keklik değil

31 Mart’taki yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday olmayacağını açıklayan mevcut başkan CHP’li Aziz Kocaoğlu, “CHP, 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanını, AKP’nin İzmir adayı Zeybekci’nin karşısına çıkarırsa hata olur. Hiçbir şey çantada keklik değildir. Zor bir seçim olacak” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk, kulislerde Kocaoğlu'nun son anda yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

“Kararım değişmeyecek”

14 yıldır İzmir’de belediye başkanlığını yürüten Kocaoğlu, yerel seçim için özetle şunları söyledi:

Belediye başkanı şehrin başkanıdır. Tabii ki siyasi partili. Partinin görevlerini de yapacak. Adam gibi çalışırsa partisini büyütür, saygınlığı da artar, partisine oy taşıyıp yüceltir. Partisinin yerelde iktidarını sürdürmesi için genelde de iktidarı için çalışır. Açıkçası şu anda yapılan siyaseti anlamıyorum da algılamıyorum da.

Kişiliğim buna uygun değil. Devlete, millete, ülkeye, siyasete, partiye bakışım farklı. Ben, başkanlığı namusumla, şerefimle bıraktım. Aday olmadığımı ve olmayacağımı seçime 6 ay kala açıkladım. Bu saatten sonra kararım, fikrim değişmez.

"Hata olur"

AKP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Nihat Zeybekci'yi aday olarak açıkladı. Nihat Zeybekci 2004 yılında Denizli'den, ben İzmir'den adaydım. 2009'daki seçimde ikimiz de seçildik. Zeybekci, başkanlıktan istifa edip milletvekili, sonrasında da bakan oldu. Yani, çıtası yükseldi.

CHP'nin de İzmir Büyükşehir Belediyesi için en az bu çıtada, bu kıratta bir aday göstermesi lazım. O zaman kimi aday göstereceksin? Partili birisini. Ortaya, milletvekilliği yapmış, kendini kanıtlamış, il başkanlığı görevinde bulunmuş, Parti Meclisi'nde, MYK'da çalışmış, kendini kabul ettirmiş bir profili koymanız lazım. 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanı, Nihat Zeybekci'nin karşısına çıkarılamaz. Çıkarılırsa hata olur.

Söylemlere dikkat

Bazıları İzmir'de seçimi kazanmayı “Çantada keklik” gibi görüyor. Hiçbir şey çantada keklik değil. Siyasette böyle bir kural var: Adayın ağzından çıkacak bir laf, seçimi kazandırır da kaybettirir de… Söylemlere çok dikkat edilmeli.

"Aday arkadaşa önerim..."

Aday arkadaşa önerim: İstanbul'da Binali Bey'le, İzmir'de Nihat Zeybekci'yle, Ankara'da Mehmet Özhaseki ile uğraşmayın. Aday olan arkadaş oturup İstanbul'da 5 sene sonra ne olacağını, İstanbul ekonomisini, sektörlerin ne tarafa evrileceğini, trafiği alt-üst olmuş kentin 10 sene sonra nasıl olacağını belirleyip, çözümünü, projesini kapı kapı dolaşıp anlatmalı. “Ben sizin ekmeğinizi büyütmek için geldim. Lokmanızı büyütmek için geldim” demeli.

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