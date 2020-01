Aziz Kocaoğlu: Gündemimizde Baydemir'i ağırlamak yok

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Küçük Millet Meclisi’nin, 'Barış istemeyen kent’ algısını silmek için Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i İzmir’de ağırlaması, sonra da kendisinin Diyarbakır’a konuk olmasını kapsayan önerisinin gündemlerinde olmadığını söyledi.

Kocaoğlu, Baydemir’i daha önce İzmir’de ağırladıklarını, birlikte ’Kürtçe Hamlet’ oyununu izlediklerini ve barış mesajı verdiklerini hatırlattı.

Her ay, milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri belirlenen konuyu tartışmak üzere örgütlü olduğu illerde buluşturan Başkanlığı’nı Şanar Yurdatapan’ın yaptığı Küçük Millet Meclisi kısa süre önce öneriyi ortaya attı.

Yurdatapan, İzmir Küçük Millet Meclisi’nin, ’İzmir’in barışı istemeyen kent imajını silmek’ iddiasıyla 1 Mart’taki İzmir toplantısına Diyarbakır Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde gelmesini, 2 Mart’da da Diyarbakır toplantısının Baydemir’in ev sahipliğinde gerçekleşmesini önerdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bu konudaki soruları yanıtladı. Başkan Kocaoğlu, çağrının kendilerine geldiği süreçte önce Ankara’da CHP Genel Merkezi’nin toplantısında, ardından da İzmir’in EXPO 2020 adaylığı için gelen yabancı heyetle ilgili organizasyonda olduğu için yanıt veremediklerini belirtti.

Kocaoğlu, "İzmir’de sahnelenen Kürtçe Hamlet oyununu meslektaşım Osman Baydemir beyle birlikte izledik. Kendisi bizi aradı. Biz de arayarak misafir etmek istedik. Bir araya geldik. Oyunu birlikte izyerek barış mesajı verdik. Bir problemimiz yok" dedi.

İzmir’in tarih boyunca hoşgörü, barış ve huzurun kenti olduğuna dikkat çeken Kocaoğlu, şöyle devam etti, "İzmir, Türkiye’nin en aydınlık kentidir. İzmirli hemşehrilerimizin hiçbir ayrımcılığı desteklemediği, bırakın bugünü, tarihin her aşamasında rüştünü ispat etmiştir. Bu kentte çok kültürlülük çok seslilik var. Her inançtan her etnik kökenden insanımız huzur içinde mutlu yaşamaktadır. Türkiye’nin en güvenilir kentidir. Biz Diyarbakır’a da diğer illere de gideriz. Ama bizim şu anda gündemimizde EXPO çalışmalarımız var."

Başkan Kocaoğlu, öneriyle ilgili olarak Baydemir’in zaten İzmir’e geldiğini ve memnuniyetle ayrıldığını belirterek, "Ama ’Şu gün, şu tarihte o oraya gelecek. Bu buraya gelecek’ söylemiyle bugünden tarih belirlenmiş. Bunu biz değerlendireceğiz. İzmir Küçük Millet Meclisi bir sivil toplum kuruluşudur. Başında da önemli bir sanatçımız var. Bu çalışmalarını düşüncelerini, fikirlerini tabii ki destekleriz. Ama İzmir zaten barışın kentidir. Bir sorun yoktur" dedi.

Gündemlerinde böyle bir etkinlik söz konusu olmadığını belirten Kocaoğlu şöyle dedi:

"Zaman içinde biz de Diyarbakır’a gideriz. Diyarbakır’dan da gelirler. Zaten geliyorlar. Belediye başkanımız da gelir. Bizim gündemimizde böyle bir etkinlik sözkonusu değildir. Kendilerine ülke barışına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu çalışmalara desteği geçmişte verdik, gelecekte de veririz."