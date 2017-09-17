Aziz Erbek: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim

ADANA,(DHA) - ADANA Barosu eski başkanı Aziz Erbek, CHP Adana İl Başkanlığı\'nı ziyareti sırasında, 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na talip olduğunu söyledi.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İl Başkanı Ayhan Barut ve CHP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan avukat Aziz Erbek, CHP\'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğunu belirtti. Erbek, \"2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP\'nin iktidarı için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hiç kimseyi kırmadan, ayrıştırmadan, partimizin çizgisinde çalışmalar yapacağız. Yapacağımız tüm çalışmalarda CHP\'nin iktidarı için gücümüzü birleştirmeliyiz. Ülkemiz genelinde yerel yönetimlerde ne kadar başarılı olursak, bu gücümüzü genel seçimlere taşıyabiliriz. Partimizin iktidarı için yerel seçimlerde kim aday gösterilirse gösterilsin yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. CHP\'nin iktidarı, yerel seçimlerde başarısı ve Büyükşehir Belediyesi\'ni CHP\'li bir belediye yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na talibim\" dedi.



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