T24 LogoT24 Logo
Politika

Aziz Erbek: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talibim

ADANA,(DHA) - ADANA Barosu eski başkanı Aziz Erbek, CHP Adana İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında, 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na talip olduğunu söyledi

17 Eylül 2017 17:33

ADANA,(DHA) - ADANA Barosu eski başkanı Aziz Erbek, CHP Adana İl Başkanlığı\'nı ziyareti sırasında, 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na talip olduğunu söyledi.
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İl Başkanı Ayhan Barut ve CHP İl Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan avukat Aziz Erbek, CHP\'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına talip olduğunu belirtti. Erbek, \"2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP\'nin iktidarı için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hiç kimseyi kırmadan, ayrıştırmadan, partimizin çizgisinde çalışmalar yapacağız. Yapacağımız tüm çalışmalarda CHP\'nin iktidarı için gücümüzü birleştirmeliyiz. Ülkemiz genelinde yerel yönetimlerde ne kadar başarılı olursak, bu gücümüzü genel seçimlere taşıyabiliriz. Partimizin iktidarı için yerel seçimlerde kim aday gösterilirse gösterilsin yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. CHP\'nin iktidarı, yerel seçimlerde başarısı ve Büyükşehir Belediyesi\'ni CHP\'li bir belediye yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na talibim\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ADANADHAADANA BarosuAziz Erbek CHP AdanaBaşkanlığıBüyükşehir Belediye BaşkanlığıCHP Adana Milletvekili ZülfikarTümerBaşkanı Ayhan BarutCHPYönetim KuruluAziz Erbek CHP Büyükşehir Belediye BaşkanlığıErbekHiç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24