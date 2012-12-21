Azınlık öğrencileri 'Din Kültürü' sorularında ne yapacak?

Üniversiteye giriş sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden soru sorulması kararı sonrasında, "Azınlık okullarında okuyan öğrenciler ne yapacak?" sorusu MEB, YÖK ve ÖSYM’yi harekete geçirdi. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, "Müfredata uygun alternatif sorular sorulacak" açıklamasının ardından 3 kurumun yetkilileri, üniversite sınavında din dersi sorularından kaynaklanan sorunun çözümü için 3 alternatif üzerinde çalışma kararı aldı.

hurriyetegitim.com'da yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve ÖSYM yetkilileri, ÖSYM'nin sınav başvuru kılavuzunu hazırlamasının ardından ortaya çıkan bu karışıklığı gidermek için en kısa sürede toplantı yapacak. 3 kurumun biraraya gelmesi ile üzerinde çalışılacak alternatifler şöyle:

Felsefe Grubu adı altında sorulan soruların sayısı artırılıp, din sorularını çözmeyen adaylar bu soruları yanıtlayabilecek.

Öğrencilere genel din tarihi ve din kültürü soruları sorulacak, hangi mezhep veya dine mensup olursa olsun soruları yanıtlayabilecek.

YGS ve LYS-4’te sadece azınlık öğrencileri için din sorularının sayısı kadar alternatif sorular hazırlanabilecek.

YÖK yetkilileri, "Alevi, Hristiyan ve Yahudi öğrenciler için de alternatif soru geçerli olacak mı? Ateistler veya başka inanca sahip olanlar ne yapacak? Düzenleme sadece azınlık okullarında okuyan öğrenciler için mi geçerli olacak?” sorusu üzerine, şunları söyledi: “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almayan öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli düzenlemeyi yapacağız. Azınlık okullarındaki öğrenciler, bu dersi almıyorlar, kendi dini inanışlarına göre din dersi alıyorlar. Ancak anayasada da belirtildiği gibi diğer okullarda okuyanlar, bu dersi zaten zorunlu olarak alıyorlar. O yüzden de bu öğrenciler, YGS ve LYS-4’teki soruları çözmek zorundalar."