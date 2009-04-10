Azerilerle ‘Hadise’ çıktı

Türk-Ermeni sınırının açılacağına ilişkin spekülasyonlar Azeriler’i kızdırıyor. Aliyev, “Yeni sayfa açmaya hazırız” derken Azeri kanalları da Hadise ve Türk şarkılarını boykota başladı.



Türkiye’nin Ermenistan’la sınırını açma girişimleri Azerbaycan’da geniş yankı bulmaya devam ediyor. İstanbul’daki Medeniyetler İttifakı Toplantısı’na katılmayan Azeri lideri İlham Aliyev’in Türkiye ile köprüleri atmaya hazır olduğu dahi iddia ediliyor.



Daha önce Türkiye’nin doğalgazını kesme tehdidinde bulunduğu iddia edilen Azeri lider, Musavat gazetesine göre bakanlar kuruluna hitaben yaptığı konuşmada, “Azerbaycan tamamıyla yeni bir sayfa açıyor. Hakimiyetimizden taviz vermeden atılacak yeni adımlara hazırlıklı olmalıyız” dedi.



Azeri ana muhalefeti lideri İsa Kamber Aliyev’in bu çıkışına karşılık Musavat gazetesine yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın çıkarlarınız müdafa etmeyi becermeliyiz” dedi. Kamber, “En önemli müttefilimiz olan Türkiye ile ilişkileri korumak Azerbaycan’ın en önemli önceliklerinden biri olmalıdırı” ifadesini kullandı.



’Besleyen eli ısırıyor’



Azerbaycan Milli Meclisi toplantısında da Meclis Başkanı, “Türkiye’nin sınırı açmakla yanlış bir adım atmış olacağını” savunurken, milletvekili Vahid Ahmedov da, “AKP’nin Azerbaycan’ı sırtından vurduğunu” öne sürdü.



İktidar ve muhalefetin ardından bir sivil toplum kuruluşu da “Türkiye kendisini besleyen eli ısırıyor” diyerek Türkiye’yi eleştirdi. Azerbaycan Siyasi ve Teknolojik Gelişmeler Vakfı Başkanı, akademisyen Mubariz Ahmedoğlu, “Bugüne kadar bizim için stratejik öncelik Ankara ile işbirliği olduğu için hem Washington’dan, hem Rusya’dan, hem de İran’dan uzak durduk. Bu yüzden de sürekli baskılarla karşı karşıya kaldık” diye konuştu.



Azeri medyası ise manşetten verdiği haberde Türkiye’nin Ermenistan sınırına giden yol, geçit ve köprüleri onardığını; sınırın açılmasının giderek yaklaştığını yazdı. Musavat gazetesi, Kars, Gaziantep, Iğdır ve Amasya’da büyük karayolu çalışmaları yapıldığını kaydetti.



“Türkiye’ye Eurovision’da puan vermeyiz!”



Azerbaycan’da Türkiye’nin Ermenistan ile yakınlaşmasından doğan rahatsızlık sonunda müzik kanalları ve radyolara da yansıdı. Bundan en büyük zararı ise Mayıs’ın ikinci haftasında Moskova’da düzenlenecek olan Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek olan Hadise görüyor. Azeri televizyon kanalları ve radyo istasyonları Hadise başta olmak üzere Türk sanatçıların şarkılarını çok daha nadir yayınlamaya başladı.



Ülkenin en çok dinlenen radyolarından 105.5 Media FM Türk şarkılarını boykot ettiklerini resmen duyurdu. Türkiye’nin Ermenistan sınırını açması durumunda Eurovision’da her yıl Türkiye’ye en yüksek puanı veren ülkenin bu kez Türkiye’yi “pas” geçmesi bile gündeme geldi.

