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Dünya

Azeri şairden bayrak indirmeye tepki

Türk bayrakları, Azeri şair Sabir Rüstemhanlı “O bayraklar bu topraklar için şehit düşenlerindir. Saygılı olalım” demesi üzerine başlayan kavgayla Azerbaycan'da yenide

20 Ekim 2009 03:00

Türk bayrakları, Azeri şair Sabir Rüstemhanlı “O bayraklar bu topraklar için şehit düşenlerindir. Saygılı olalım” demesi üzerine başlayan kavgayla Azerbaycan'da yeniden yükseldi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında çıkan “bayrak krizi” çözülüyor…

Az önce camide ve şehitlikte indirilen Türk Bayrakları yeniden dalgalanmaya başladı.

Bu gelişmede Azerbaycan’da 'Vatan Şairi' diye bilinen Sabir Rüstemhanlı’nın çok büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

Onu yakından tanıyanlar aynen şöyle diyor:

“O vatan şairidir. Tam 22 gün 22 gece Azaldık Meydan’ında özgürlük için konuşmuştur. Konuşmasının sonunda da 'Bu meydanın adı Azadlık olsun' demiştir. Bakü’deki meydanın adı böylece 'Azadlık' olmuştur. Bu nedenle onun Türk bayrağı için söyledikleri etkili olmuş, Azerbaycan Parlamentosu’nu etkilemiş, ve Türk Bayrağı yeniden yükselmiştir."
 

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