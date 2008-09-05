Azeri milletvekilleri ziyarete tepkili

Ermenistan'la Yukarı Karabağ sorunu yaşayan Azerbaycan'da milletvekillerinin bir bölümü, Cumhurbaşkanı Gül'ün Erivan'a yolculuğunun yanlış olacağını savunarak, tepkilerini dile getirdi.



Vatandaş Hemreyliği (Güç Birliği) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Sabir Rüstemhanlı, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişki kurulmasının Ankara'nın kendi iradesiyle olmadığını, Avrupa Birliği, ABD ve diğer kimi ülkelerin baskısı sonucu gerçekleştiğini savundu.



Türkiye'nin, ilişkilerin normalleşmesi yönünde girişimlerde bulunmasına karşın Ermenistan'ın hala herhangi bir adım atmadığını belirten Rüstemhanlı, "ziyaretin gerçekleşmesiyle oluşacak durumun Azerbaycan için de sorunlara yol açacağı" düşüncesini öne sürdü.



'Türkiye'ye güvenimiz azalır'



Rüstemhanlı, böyle bir durumun, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği sözlere inancı azaltacağını ve iki ülke ilişkilerinde soğumaya neden olabileceğini ileri sürerek, "Türkiye, büyük bir devlet ve verdiği sözü tutması gerekir" diye konuştu.



İktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi milletvekillerinden Güler Ahmedova da merkezi Bakü'de bulunan Trend Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ankara'nın, Ermeniler'in Türkler'e yaptıklarını gözardı etmemesi gerektiğini" ifade ederek, "Tarihin verdiği dersler unutulmamalı" dedi.



'Riskli bir ziyaret'



Ermenistan'ın halen Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde dünya genelinde olumsuz propaganda yaptığını hatırlatan Ahmedova, "Birçok Azerbaycanlı gibi ben de Cumhurbaşkanı Gül'ün Erivan'ı ziyaret edeceği haberini esefle karşıladım. Ancak herşeye rağmen bu ziyaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri bozamaz" diye konuştu.



Parlemantodaki muhalefet yanlısı Müsavat Partisi grubunda yer alan Penah Hüseynov da Gül'ün Erivan ziyaretinin olumlu bir gelişme olmadığını ileri sürerek, "Bu, çok riskli bir ziyaret" dedi.



Azeri Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin iç işi



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ise, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Türkiye-Ermenistan milli futbol takımlarının karşılaşmasını izlemek amacıyla başkent Erivan'a gidecek olmasını, "Konu, Türkiye'nin iç işi" biçiminde değerlendirdi. Elmar Memmedyarov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın bu konuya herhangi bir şekilde müdahale etmesi söz konusu değildir" diye konuştu.



Türkiye tarafından başlatılan "Kafkasya'da Güvenlik ve İstikrar Platformu" girişimiyle ilgili soruları da yanıtlayan Memmedyarov, bu girişimi olumlu karşıladıklarını söyledi. Güney Kafkasya'da istikrarın yerleşmesinin bölge ülkeleri için olumlu etkileri olacağını vurgulayan Memmedyarov, "Bölge ülkeleri arasındaki danışma içerikli görüşmelerin sürdürülmesi gerekiyor. Bu bağlamda Azerbaycan da Rusya ve Gürcistan ile müzakereleri sürdürecektir" dedi.



Sözkonusu platformun alacağı son durum hakkında birşey söylemek içinse henüz erken olduğunu dile getiren Memmedyarov, bunun için tüm tarafların görüşünün öğrenilmesi gerektiğini kaydetti.