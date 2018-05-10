Azeri kadın, Erdoğan'a sevgisini şiirle anlattı

Muzaffer KARAKOYUN/KEPSUT (Balıkesir), (DHA)- AZERBAYCAN\'dan 10 yıl önce hastalığının tedavisi için İstanbul\'a gelen, daha sonra evlenip, eşiyle Balıkesir’in Kepsut ilçesine yerleşen Baghdad Doğan (58), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini yazdığı şiirle anlattı. Balıkesir’in Kepsut İlçesi İsaalan Mahallesi’nde yaşayan ev kadını Baghdad Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini şiir yazarak gösterdi. 10 yıl önce hastalığının tedavisi için Türkiye’ye gelen ve gönlünü Kepsutlu Halil Doğan’a kaptıran Baghdad, evlenerek ilçeye yerleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklediğini ve onun tüm görüşlerine sahip çıktığını ifade eden Baghdad, \"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bir dünya lideri. Cumhurbaşkanımıza 24 Haziran seçimlerinde destek olmak için şiir yazdım. Ona olan sevgi ve saygımı şiire döktüm” dedi.



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