Azeri gazında anlaşma

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ''Azeri gazı'' konusunda Azerbaycan ile prensipte anlaştıklarını bildirdi. Bakan Yıldız, bir basın mensubunun yeni fiyat uygulamasının vatandaşa nasıl yansıyacağı sorusuyla ilgili olarak da, "Vatandaşımıza yansımasıyla alakalı herhangi bir problem yok. Nisan 2008'den bu yana gelebilecek, bu tahmin ettiğimiz anlaşma çerçevesindeki zam, önceden dizayn edilmişti, planlanmıştı." dedi.





TBMM Kulisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, Azeri gazının Türkiye üzerinden Batıya taşınması konusunda Azerbaycan ile aralarına bazı konularda problem kaldığını hatırlatarak, aynı zamanda SOCARGAZ Başkanı olan Azeri Milletvekili Revnag Abdullayev ile birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a giderek, ''hakemliğini istediklerini'' söyledi. Erdoğan'ın da bunu uygun gördüğünü belirten Yıldız, ''Başbakanımız tabiri caizse aramızı buldu. Prensip olarak anlaşmış olduk'' dedi.





Anlaşma konularına fiyatın dahil olup olmadığı sorusuna karşılık Yıldız, şöyle konuştu:





''Bütün konular dahil. Ayrıntılara girmemize gerek yok... Başbakanımız, 'Azeri kardeşlerimizle olan ilişkimizin stratejik, siyasi ve konjonktürel boyutu, bütün bu anlaşmaların daha üzerindedir. Sizin teknik olarak aranızdaki pürüzleri halletmeniz için nerede anlaşamadığınızı bana söyleyin' dedi. Ben de kendisine iki-üç nokta arz ettim.





Her iki taraf da adım attı. Hem piyasanın serbestleşmesi için Azeri tarafın koyabileceği katkılar hem fiyatın makul seviyede kalıp uluslararası piyasadan arındırılmayacak tarzda olması hem de miktarın Türkiye'nin büyüme hızlarını ileride tatmin edecek noktalara ulaşması ve özellikle uluslararası arenada geçer bir deyim olan transit taşımacılık tarifesine her iki tarafın saygı duyması gibi, 3 temel konuda Başbakanımızın hakemliğinde prensip kararına vardık.''





Yıldız, ''Bunun vatandaşa yansıması nasıl olacak?'' sorusuna, ''Vatandaşımıza yansımasıyla alakalı herhangi bir problem yok. Bizim önceden dizayn ettiğimiz gibi... Nisan 2008'den bu yana gelebilecek, bu tahmin ettiğimiz anlaşma çerçevesindeki zam, önceden dizayn edilmişti, planlanmıştı. Buna Azeri kardeşlerimiz de aynı şekilde mutabık kaldı. Her iki taraf adım attı anlaşma adına...'' karşılığını verdi.